La totalité des travailleurs pourraient être de retour au centre-ville en septembre

Malgré Omicron et la sixième vague de COVID-19, 68 % des travailleurs sont revenus au centre-ville en mode hybride, ce qui est supérieur aux prévisions faites en février dernier, a fait savoir jeudi la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM). Celle-ci s’attend même à ce qu’en septembre prochain, la totalité des employés soient de retour au centre-ville, à temps partiel dans bien des cas.

Le président de la Chambre, Michel Leblanc, a indiqué que ces estimations étaient tirées d’un sondage mené par l’organisme auprès de ses membres. Il a rappelé que la proportion de travailleurs au centre-ville était passée de 47 % en août dernier à 61 % en novembre 2021. Avec la fin du télétravail obligatoire en février, la CCMM s’attendait à ce que ce taux oscille autour de 60 % en mai-juin. « Or, le décompte qu’on a fait la semaine dernière nous porte plutôt à 68 %, ce qui donne la mesure du confort avec lequel les gens sont revenus. Mais c’est très hybride. Ça peut vouloir dire une journée par semaine », a-t-il expliqué.

Pour le mois de septembre, la chambre de commerce prévoit même que 100 % des travailleurs seront de retour au centre-ville, dans un mode hybride.

Le télétravail qui se poursuivra risque cependant d’avoir des conséquences économiques pour le centre-ville. « On s’attend que la dépense soit de 14 % inférieure à ce qu’elle était », a reconnu M. Leblanc.

Michel Leblanc a dévoilé ces données lors d’une conférence de presse tenue jeudi en présence du ministre de l’Économie et de l’Innovation, Pierre Fitzgibbon, et de la ministre responsable de la Métropole, Chantal Rouleau. Ceux-ci ont confirmé une aide financière totalisant 16,5 millions de dollars que se partageront la Ville de Montréal, la CCMM et la Société de développement commercial du centre-ville de Montréal pour stimuler la relance économique du cœur économique montréalais, malmené par la pandémie.

Cette somme provient de l’enveloppe de 50 millions de dollars annoncée lors de la mise à jour économique de novembre 2020 pour appuyer la relance des centres-villes de Montréal et de Québec.

D’autres détails suivront.