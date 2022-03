Une rencontre sur le chemin de la réconciliation entre les Premières Nations et le pape

Après les Métis et les Inuits lundi, c’était au tour des Premières Nations de rencontrer le pape François jeudi au Vatican. Une audience qui a été qualifiée d’« historique » par la délégation de l’Assemblée des Premières Nations (APN) dans le chemin entamé vers la réconciliation entre les peuples autochtones et l’Église catholique, qui a géré la majorité des pensionnats pour Autochtones au Canada.

Bien qu’une seule heure était prévue pour la rencontre avec le chef de l’Église catholique, celle-ci s’est étirée sur deux heures. Des survivants des pensionnats pour Autochtones étaient présents aux côtés de chefs des Premières Nations pour partager leurs histoires.

« On espère fortement que ces discussions seront le début d’un dialogue continu et d’un partenariat dans lequel on pourra apprendre du passé et partager nos visions pour un avenir forgé d’espoir », a déclaré après la rencontre le chef Gerald Antoine, qui dirige la délégation de l’APN à Rome.

Également présent au Vatican, l’ancien chef national de l’APN s’est dit porté par un sentiment d’optimisme à la suite de l’audience avec le pape François. « Le Saint-Père nous a clairement dit qu’il était avec nous, a mentionné Phil Fontaine. C’est une déclaration incroyablement importante, parce que la prochaine chose que l’on entendra, ce sont des excuses. J’en suis convaincu. »

Ces excuses pourraient être au cœur de la visite du pape François au Canada, prévue dans les prochains mois. Lundi, les délégations métis et inuite avaient également réclamé du souverain pontife qu’il prononce en sol canadien des excuses officielles au nom de l’Église catholique.

Dans son rapport déposé en 2015, la Commission de vérité et réconciliation recommandait au Vatican de présenter des excuses aux survivants des pensionnats, ainsi qu’à leurs familles. En 2017, le premier ministre Justin Trudeau avait personnellement enjoint le souverain pontife à demander pardon aux Autochtones, ce que le pape François avait refusé de faire.

Environ 150 000 enfants autochtones ont été contraints de fréquenter des pensionnats au pays, les déracinant ainsi de leur culture et les éloignant de leurs familles et de leurs communautés. Plusieurs de ces enfants ont subi des sévices physiques et sexuels aux mains de membres du clergé.

Sépultures anonymes

Selon Phil Fontaine, la découverte l’an dernier de centaines de sépultures anonymes sur des sites d’anciens pensionnats pour Autochtones pourrait être à l’origine du changement d’attitude du Vatican. « La nouvelle avait fait le tour du monde », a-t-il rappelé.

« J’étais convaincu à ce moment-là que l’Église catholique n’avait d’autre choix […] que de faire ce qui lui avait été demandé [présenter des excuses] par tant de personnes depuis tellement d’années. »

Pour que ces excuses soient significatives, elles devront reconnaître la « vérité » et la responsabilité de l’Église, a mentionné la chef Rosanne Casimir (Kukpi7) de la Première Nation Tk’emlúps te Secwépemc, de la Colombie-Britannique, — une communauté qui a été secouée l’an dernier par la découverte de 215 sépultures anonymes situées sur le site de l’ancien pensionnat de Kamloops.

« Il y a encore beaucoup de vérités à mettre au jour », a fait valoir la chef Casimir, mentionnant que les dépouilles des enfants devront être identifiées et retournées à leurs communautés et leurs familles. « Il y a un rôle significatif que l’Église catholique peut jouer en donnant accès aux archives et aux documents en sa possession », a-t-elle dit.

Rosanne Casimir a également réclamé que l’Église catholique participe financièrement à la guérison des communautés autochtones aux prises avec des traumatismes intergénérationnels, ainsi qu’à la revitalisation et à la promotion des langues et de la culture autochtones.

Porte-bébé

Lors de cette audience basée sur l’écoute, des raquettes faites à la main par des aînés cris ont été remises au pape François pour lui démontrer que « notre culture et notre langue sont toujours vivantes », a rapporté Mandy Gull-Masty, grand chef de la nation crie.

La délégation des Premières Nations a aussi confié au souverain pontife un porte-bébé autochtone (cradleboard). « Il représente chaque enfant qui a fréquenté un pensionnat pour Autochtones », a expliqué la chef crie.

Les délégués ont demandé au pape de prendre soin du porte-bébé pour la nuit et de leur rendre vendredi lors de l’audience générale que tiendra le pape François avec l’ensemble de la délégation autochtone du Canada. « Nous avons dit au Saint-Père : la manière dont vous traiterez ce porte-bébé indiquera comment vous traiterez notre peuple à l’avenir », a souligné Mandy Gull-Masty.

« En nous rendant le porte-bébé [vendredi], le pape va démontrer son engagement envers notre peuple. »