Les armes à feu et les réseaux sociaux donnent un mélange toxique

Les armes à feu sont de plus en plus présentes sur les réseaux sociaux, a lancé d’emblée la sergente-détective Maya Alieh, responsable des cyber-enquêtes au Service de police de la ville de Montréal (SPVM).

Elle a livré ses constats jeudi matin lors de la journée de clôture du Forum montréalais pour la lutte contre la violence armée, devant un public composé de policiers, mais aussi d’intervenants du monde communautaire, de l’éducation et de la santé. Le Forum a été organisé par le SPVM et la ville de Montréal.

En 2018, on ne voyait pas beaucoup de gens qui s’affichaient avec des armes à feu sur les réseaux sociaux, a relaté la sergente-détective : à peine huit dossiers étaient ouverts au sein de la force policière.

Maintenant, elle rapporte une hausse de 68 % des dossiers d’armes à feu sur les réseaux sociaux, et une augmentation entre 20 % et 30 % d’augmentation des dossiers de cybercriminalité chaque année depuis 2018.

Et les cas font frissonner. Elle a parlé de ces images d’une jeune fille qui a été mise en vente sur Snapchat, le canon d’un fusil dans la bouche.

« Elle a été vendue et allait prendre l’avion », a rapporté la sergente-détective Alieh. Mais la police est arrivée juste au bon moment, avant que la fille n’arrive à destination.

Elle a aussi parlé de cette fillette, en première année du primaire, qui a tenté de s’enlever la vie après avoir été menacée de violence sur WhatsApp.

« C’est la vraie vérité de la réalité sur le terrain ».

Les réseaux sociaux ont aboli les frontières, et les limites géographiques n’existent plus, constate-t-elle.

La menace est en partie sortie des parcs de la ville pour se retrouver sur le web : elle a montré cette image d’un jeune qui a mis en ligne sur SnapMap une photo d’une arme de poing avec une carte et les mots « Game Over ».

Cette application, qui avait outré les parents il y a quelques années, car elle venait par défaut avec les téléphones cellulaires, doit maintenant être activée. Les jeunes qui veulent se faire connaître du monde criminalisé le font, dit-elle.

« On y voit des gens qui mettent des photos de leurs poutines, mais on voit aussi beaucoup d’armes à feu ».

Si pour certains Instagram est vue comme l’apanage des influenceurs et est associée aux photos de voyages ou de mode, on y trouve aussi des armes à feu en vente, tout comme sur Snapchat, rapporte-t-elle.

Les jeunes n’ont pas besoin du Dark Web pour s’acheter une arme de poing, a-t-elle lancé : ils sont très bien servis par des plateformes qu’ils ont déjà entre les mains.

Banalisation de la violence

Sur les réseaux sociaux, il y a une banalisation de la violence, explique-t-elle : un jeune a été enfermée dans une cage et forcée de se mettre à quatre pattes, a-t-elle relaté en montrant des images de la cage. « Les jeunes qui ont vu la vidéo sont tellement désensibilisés qu’ils l’ont juste partagée au lieu de la signaler », déplore-t-elle.

C’est aussi le constat de l’un des jeunes participants au forum montréalais, Émile Tremblay. Son ami Thomas Trudel est mort sous les balles en novembre dernier. Lors de la portion lors où les jeunes ont été consultés, beaucoup « ont dit que la violence est devenue normale, que ça fait partie de leur quotidien », a-t-il rapporté jeudi matin.

« Ce n’est pas normal que ce soit normal ».

Selon lui, c’est trop facile de se procurer une arme, en se la faisant livrer ou même en l’imprimant à la maison. Et même des jeunes qui n’en ont que faire des armes finissent par s’en acheter une, car ils sont menacés et ont peur, a ajouté Abdellah Azzouz, un jeune de 22 ans du quartier Saint-Michel, qui dit connaître cinq personnes qui ont été abattues.

Le Forum s’est tenu sur trois jours. Le 24 février a été l’occasion pour les organismes communautaires et de recherche de discuter et de partager leurs connaissances. La semaine du 14 mars a été consacrée aux idées des jeunes et ce jeudi des conclusions doivent être tirées sur les meilleures façons de lutter contre la violence afin de mettre un plan en place.