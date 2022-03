Quoi surveiller aujourd’hui ?

Forum montréalais pour la lutte contre la violence armée

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, et le directeur du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), Sylvain Caron, tiennent jeudi la deuxième journée du Forum montréalais pour la lutte contre la violence armée. L’événement est prévu au Marché Bonsecours. Mme Plante et M. Caron en feront le bilan en fin d’après-midi, à 16 h 30.

Ce sommet survient après de nombreux événements violents, voire mortels, causés par l’utilisation d’armes. Les derniers mois ont été assombris par le décès de deux adolescents de 16 ans, Jannai Dopwell-Bailey et Thomas Trudel, parmi d’autres.