Justin Trudeau visite Williams Lake, lieu d’un ancien pensionnat pour Autochtones

Le premier ministre Justin Trudeau doit se rendre mercredi à la Première Nation de Williams Lake, en Colombie-Britannique, là où des recherches de dépouilles d’enfants sont menées à proximité d’un ancien pensionnat pour Autochtones.

Le chef de Williams Lake, Willie Sellars, aspire à un financement à long terme pour toutes les communautés autochtones du Canada qui procèdent à ces fouilles.

Le chef Sellars explique que le grand processus de réconciliation inclut aussi des fonds pour assurer des soins en santé mentale aux survivants des pensionnats et à leurs proches éprouvés par de nombreux traumatismes.

En janvier, la Première Nation de Williams Lake a annoncé qu’une analyse préliminaire du sol laissait entrevoir que des dizaines d’enfants ont pu avoir été inhumés dans les environs de l’édifice du pensionnat de la Mission de Saint-Joseph.

Le chef Sellars invite les autorités fédérales à dévoiler tous les documents concernant cette institution et à inciter l’Église catholique à en faire de même pendant que des enquêtes sont en cours pour identifier les enfants qui ont disparu. Il croit que le financement fédéral devrait aussi servir à développer l’économie du territoire de la Première Nation et à combler certains de ses plus grands besoins, notamment en matière d’habitation.

Mardi, le premier ministre Trudeau a déclaré à des médias d’information à Vancouver qu’il avait hâte de rencontrer le chef Sellars afin de discuter avec lui des défis qui se dressent devant les communautés autochtones où des recherches de dépouilles sont menées.

Le pensionnat de la Mission de Saint-Joseph a été inauguré par l’Église catholique en 1891 ; il n’a fermé ses portes que 90 ans plus tard, en 1981.

Le rapport final de la Commission de vérité et réconciliation (CVR) indique qu’au moins 4100 enfants autochtones ont perdu la vie à cause de diverses négligences dans de tels pensionnats au Canada.