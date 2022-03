Quoi surveiller aujourd’hui ?

Grève de fonctionnaires

C’est jour de grève mercredi pour 23 000 fonctionnaires du Québec qui sont membres du Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ). Plusieurs ministères et des organismes gouvernementaux, comme la Régie de l’assurance maladie et la Société de l’assurance automobile, seront touchés.

Les services essentiels seront toutefois offerts par quelque 4000 membres du SFPQ. Le syndicat n’a toujours pas renouvelé sa convention collective se terminant en 2023, et ce, contrairement aux autres organisations de travailleurs du secteur public.