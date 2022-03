Jake Paul offre des millions de dollars à Will Smith et Chris Rock pour qu’ils s’affrontent sur le ring

Le toujours controversé Jake Paul invite Will Smith et Chris Rock à régler leurs comptes sur le ring, offrant à chacun 15 millions de dollars américains (plus de 18 millions de dollars canadiens) s’ils acceptent le combat.

« Que quelqu’un me mette en contact avec le représentant de Will Smith au plus vite », a-t-il notamment écrit sur Twitter, en plus de présenter « une offre » aux deux hommes.

I got $15m for Will Smith and $15m for Chris Rock ready to go



Let’s do it in August on my undercard https://t.co/jBYIpHOTk2 — Jake Paul (@jakepaul) March 28, 2022

L’idée a été critiquée par plusieurs. Au moment où ces lignes étaient écrites, les principaux concernés n’avaient pas réagi à l’invitation de Jake Paul.

Le nom de Jake Paul, connu pour ses propos viraux sur les réseaux sociaux, avait été mentionné sur Twitter avant même qu’il ne lance l’invitation aux deux comédiens.

« Combien de temps avant que Jake Paul propose de se battre avec Will Smith ? », avait écrit lundi soir le journaliste américain Peter Bukowski.

How soon before Jake Paul offers to fight Will Smith — Peter Bukowski (@Peter_Bukowski) March 28, 2022

Combats de célébrités

Fondateur de l’entreprise Most Valuable Promotions, Jake Paul est un personnage très controversé. D’abord connu sur Vine et sur YouTube, il s’est frayé une place dans le monde des sports de combat en affrontant plusieurs anciens champions contre des sommes d’argent faramineuses.

Début mars, le boxeur avait d’ailleurs fait polémique en publiant sur Twitter une affiche de combat fictif, entre lui et Vladimir Poutine.

Big news. Tickets on sale next week. #PaulPutin brought to you by @TimJDillon promotions. pic.twitter.com/O45FjVRxd8 — Jake Paul (@jakepaul) March 3, 2022

Une proposition rappelant celle d’Elon Musk, qui avait défié en duel le président russe, avec l’Ukraine comme enjeu.

Dimanche soir, Will Smith a frappé Chris Rock, en pleine cérémonie des Oscar, réagissant à une blague « de mauvais goût » sur sa femme. Encore en tendance sur Twitter, le geste a dépassé le simple événement télévisuel.

Soulevant une vague de réactions sur les réseaux sociaux, de nombreux téléspectateurs et personnalités publiques ont dénoncé la masculinité toxique de l’acteur de 53 ans.

Lundi soir, l’Académie des Oscars a annoncé ouvrir une enquête et Will Smith a présenté ses excuses sur sa page Facebook. « La violence sous toutes ses formes est venimeuse et destructrice. […] Je voudrais m’excuser publiquement auprès de toi, Chris. J’ai dépassé les bornes et j’avais tort. Je suis gêné, et mes actes n’étaient pas indicatifs de l’homme que je veux être. Il n’y a pas de place pour la violence dans un monde d’amour et de bonté. »