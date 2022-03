Quoi surveiller aujourd’hui ?

Pourparlers sur l’Ukraine

Après plus d’un mois de conflit entre l’Ukraine et la Russie, de nouveaux pourparlers entre les deux camps se dérouleront ce mardi. Les discussions auront une fois de plus lieu en Turquie. Dimanche, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a expliqué qu’un des points importants des négociations porte sur « les garanties de sécurité et la neutralité, le statut dénucléarisé » de son pays.

Alors que le Conseil des droits de l’homme des Nations unies doit tenir un débat sur le dossier ukrainien, les civils bloqués à Marioupol risquent fort d’être toujours ciblés par les forces russes. Lundi, Kiev estimait que le nombre de morts dans la ville pourrait atteindre les 10 000.