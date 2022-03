Décès de Gabriel Hudon, l’un des fondateurs du FLQ

L’un des fondateurs du Front de Libération du Québec (FLQ), Gabriel Hudon, est décédé samedi, à l’âge de 80 ans. Il était l’un des 23 « prisonniers politiques » dont la libération était réclamée par les felquistes responsables des enlèvements d’Octobre 1970.

Gabriel Hudon est dessinateur industriel en 1961 lorsqu’il adhère au Rassemblement pour l’Indépendance Nationale (RIN), alors un groupe de pression politique d’un genre nouveau. En février 1963, ce fils de débardeur, originaire du quartier ouvrier d’Hochelaga-Maisonneuve, choisit la voie de la violence politique. Inspiré par la montée des mouvements de décolonisation à travers le monde, dont le FLN en Algérie, il jette les bases du FLQ.

« Gabriel Hudon et Raymond Villeneuve sont les deux véritables fondateurs du FLQ, avec l’aide intellectuelle et philosophique de Georges Schœters », explique le journaliste et historien Louis Fournier dans un entretien avec Le Devoir.

À son apogée à la fin du printemps 1963, le mouvement révolutionnaire québécois compte une trentaine de membres actifs. Le groupe multiplie les attentats à la bombe, faisant une victime, Wilfred O’Neil, le gardien de nuit d’un centre de recrutement de l’Armée canadienne.

Ce premier FLQ est démantelé par la police en juin 1963, après quelques mois d’activité. Gabriel Hudon est condamné à la plus lourde sentence, ex-aequo avec Villeneuve, soit douze ans de prison. Il obtient toutefois sa remise en liberté conditionnelle dès la fin de 1967, dans les mois qui suivent l’Exposition universelle tenue à l’île Sainte-Hélène.

Mais Hudon retourne derrière les barreaux en juin 1970 pour un vol à main armée à la caisse populaire de Saint-Calixte, dans les Laurentides. En octobre de la même année, il figure avec son frère Robert parmi les « prisonniers politiques » dont la libération est réclamée par le FLQ, en échange du diplomate britannique James Richard Cross et du ministre québécois Pierre Laporte.

C’est à partir de sa cellule de la prison de Bordeaux que Gabriel Hudon assiste à la désintégration du « Front » en 1971. Il en profite pour rédiger un récit autobiographique, Ce n’était qu’un début, ou La petite histoire des premiers pas du FLQ. L’ouvrage, préfacé par l’ancien chef du RIN, Pierre Bourgault, est publié en 1977 aux éditions Parti pris.

À sa sortie de prison, l’ex-felquiste rejoint les éditions Québecor. Il occupe également le poste de directeur de production du magazine Taxxi. Gabriel Hudon est de nouveau arrêté en 1998 dans le cadre d’une affaire de trafic de stupéfiants. « Ça été un moment très difficile, explique sa veuve Hélène Descheneaux au Devoir. Connaissant Gabriel, il ne frayait pas dans ces milieux-là. Il avait horreur de ça. »

Plutôt discret, l’ancien felquiste s’était retiré à Montebello en Outaouais. Il avait refusé de participer aux documentaires réalisés dans le cadre du cinquantième anniversaire de la crise d’Octobre.