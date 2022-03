Les géants du Web bientôt forcés de financer les petits médias canadiens

Le gouvernement Trudeau demandera bientôt à Google et Facebook d’investir dans un « écosystème diversifié des médias d’information », afin que son modèle de partage des revenus inspiré de l’Australie ne bénéficie pas qu’aux grands groupes de presse, a appris Le Devoir.

Le projet de loi promis lors de la dernière campagne électorale vise à inciter les principales plateformes numériques à s’entendre avec les médias d’information dont elles partagent le contenu. Ce nouveau cadre canadien sera conçu pour être plus « transparent » que celui de l’Australie, a confié une source gouvernementale.

Le texte, qui n’a toujours pas été déposé au Parlement, détaillerait ainsi une série de critères destinés à évaluer la valeur globale des ententes conclues entre les médias et les plateformes, si ces dernières veulent éviter un coûteux processus d’arbitrage. Elles devront par exemple s’assurer d’une juste compensation des médias, de préserver l’indépendance journalistique et la liberté d’expression et, enfin, démontrer qu’elles investissent dans une diversité d’organes de presse.

Le gouvernement canadien souhaite ainsi éviter que seule une poignée de grandes entreprises médiatiques bénéficient de son nouveau cadre. C’était là l’une des principales critiques du modèle de l’Australie, adopté en 2021, qui sert maintenant d’inspiration à Ottawa. Les plateformes Google et Facebook s’étaient alors fortement braquées contre le projet australien, l’une ayant menacé de quitter le pays et l’autre ayant momentanément restreint le partage de nouvelles par ses abonnés.

Équilibre laissé aux forces du marché

Selon cette même source proche du dossier, le gouvernement souhaite « atteindre un équilibre pour protéger la liberté de presse », en offrant le cadre légal, mais en ne s’ingérant pas directement dans les ententes entre les médias et les plateformes. Ces ententes seraient destinées à être laissées « aux forces du marché ». Les petits médias y seraient admissibles, et auraient le droit de négocier collectivement.

Les listes des plateformes visées par la future loi fédérale et des médias participants seraient publiques. Pour l’instant, seuls les géants Google et Facebook seraient concernés, puisqu’ils accaparent la part du lion des revenus publicitaires en ligne. Le gouvernement se réserve toutefois de la marge de manœuvre pour inclure de nouvelles plateformes qui pourraient émerger dans l’avenir.

Le projet de loi préciserait aussi le rôle d’un régulateur. Il serait chargé de vérifier si les plateformes remplissent leurs obligations, en général, sans toutefois examiner chaque entente à la pièce. Ce régulateur pourrait émettre des amendes en cas de non-conformité. Finalement, les plateformes auraient comme obligation de souscrire à un « code de conduite » sur la liberté de la presse.

Le premier ministre Justin Trudeau a donné pour mission à son ministre du Patrimoine, Pablo Rodriguez, de « demander aux géants du Web de payer leur juste part » dans sa lettre de mandat publiée en décembre. Lors de la dernière campagne électorale, l’automne dernier, le Parti libéral avait promis de déposer un projet de loi pour « rétablir l’équilibre avec les géants numériques » dans les 100 premiers jours de son mandat. Le texte est donc attendu d’un jour à l’autre depuis février.

Le réseau social Facebook, critique du modèle australien sous prétexte qu’il « ne prend pas en compte comment l’Internet fonctionne », avait proposé en 2021 sa propre recette de partage équitable de ses profits avec les médias d’information, sous forme de licences permettant l’utilisation du contenu. Il a ensuite signé des ententes avec plusieurs médias du pays, incluant Le Devoir, pour le partage d’articles dans une interface expérimentale. Facebook disait déjà privilégier les petites organisations axées sur le journalisme local et numérique. La même année, l’entreprise Google a elle aussi conclu des ententes avec des médias, incluant Le Devoir.