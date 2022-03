Quoi surveiller aujourd’hui?

Annonce concernant la lutte contre les changements climatiques

Le ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Benoit Charette, effectuera une annonce à Montréal à 10 h et à Québec à 14 h 30. Il est accompagné en matinée par la mairesse de Montréal, Valérie Plante, et par la ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Chantal Rouleau.

À Québec, il sera en compagnie du maire, Bruno Marchand, et de la députée de Jean-Talon, Joëlle Boutin.