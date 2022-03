Quoi surveiller en fin de semaine ?

Cérémonie des Oscar

C’est dimanche soir, à 20 h, que se déroulera la 94e cérémonie des Oscar, où le cinéma est à l’honneur. Regina Hall, Amy Schumer et Wanda Sykes en seront les trois animatrices. Le film Dune, de Denis Villeneuve, est en nomination dans 10 catégories, mais il semble que ce soit CODA, ce remake du succès français La famille Bélier, qui parte favori. Des films tels que Belfast, The Power of the Dog ou Drive my Car pourraient aussi se faire remarquer.