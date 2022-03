Une marche étudiante pour le climat sous le signe de la convergence des luttes

Des milliers d’étudiants se sont mobilisés ce vendredi après-midi dans le cadre de la « Journée mondiale pour la justice climatique ». Des manifestations ont lieu à Montréal, Québec, mais aussi à Joliette, Sherbrooke et Rimouski.

Le printemps s’annonce occupé pour plusieurs étudiants comme Camille Fogelson-Ballard. Mardi, elle a participé à la manifestation pour la gratuité scolaire, le 1er avril elle ira marcher pour la justice climatique et ce vendredi, la porte-parole de la Coalition étudiante pour un virage environnemental et social (CEVES) fait partie des étudiants qui se réunissent au Mont-Royal pour réclamer une plus grande justice climatique et aussi la défense des territoires autochtones.

Peu avant 14 h 00, des centaines d’étudiants sont arrivés devant la statue de George-Étienne Cartier. Ils se sont assis sur la voie et les policiers du SPVM les ont fait dégager l’avenue du Parc pacifiquement. Plusieurs véhicules du SPVM et policiers à vélo sont présents.

Photo: Jacques Nadeau Le Devoir

La convergence des luttes est au cœur de ce mouvement étudiant qui promet de se faire entendre de plus en plus dans les prochaines semaines.

« Il y a plein d’étudiants qui se mobilisent à travers le Québec, à travers le Canada, puis toutes ces luttes-là, elles s’entrecroisent vraiment », a expliqué Camille Fogelson-Ballard à La Presse canadienne avant la marche de vendredi, en ajoutant qu’« il n’ y a pas de justice climatique sans solidarité avec les premiers peuples ».

Selon la CEVES, près de 75 000 étudiantes et étudiants du cégep et de l’université étaient en grève vendredi.

Les groupes Justice climatique Montréal, Pour le futur MTL, Extinction Rebellion, Mobilizing For Milton-Parc, la CEVES et Mashk Assi font partie des organisateurs de la manifestation qui partira au pied du mont Royal.

Sur sa page Facebook, le collectif Mashk Assi indique avoir été fondé par « des chasseurs-cueilleurs Ilnuatsh et Peskotomuhkati ».

Photo: Jacques Nadeau Le Devoir

Les organisateurs de la manifestation à Montréal soutiennent notamment la lutte des manifestants Wet’suwet’en contre les pipelines Coastal Gaslink et Transcanada en Colombie-Britannique, et la bataille que livrent des membres de la communauté Pacheedaht qui s’opposent aux coupes de forêts anciennes sur l’île de Vancouver.

La liste de leurs doléances inclut également la construction d’une mine de graphite à Saint-Michel-des-Saints, un minerai utilisé dans la fabrication de certaines batteries lithium-ion pour les véhicules électriques.

Les organisateurs de la manifestation demandent également un moratoire sur la chasse à l’orignal dans la réserve faunique de La Vérendrye.