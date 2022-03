Quoi surveiller aujourd’hui ?

Ukraine : trois sommets

Une nouvelle série d’appuis à l’Ukraine et de sanctions à la Russie risque de déferler aujourd’hui lors de la tenue de trois importants sommets : ceux de l’OTAN, du G7 et de l’Union européenne. Le président américain, Joe Biden, et le premier ministre canadien, Justin Trudeau, seront de la partie.

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, doit participer au sommet de l’Alliance atlantique par vidéoconférence. Mercredi soir, il a lancé un appel aux citoyens de partout dans le monde à manifester contre l’invasion de son pays par la Russie.