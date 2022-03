Des milliers de manifestants à Montréal pour réclamer la gratuité scolaire

Autre printemps, autre manifestation. Dix ans après le lancement du printemps étudiant de 2012, des milliers de manifestants ont marché de façon pacifique dans les rues de Montréal, mardi après-midi, pour dénoncer la hausse des droits de scolarité.

Au moment où ces lignes étaient écrites, la marche se poursuivait dans les rues du centre-ville. Des policiers à vélo encadraient discrètement la manifestation, qui se déroulait dans le calme et la bonne humeur.

« C’est le printemps, il fait beau et c’est ma première manifestation : j’ai envie de dire qu’il faut taxer les ultrariches pour financer les programmes sociaux, pour investir en éducation », dit Pola Cormier, militante d’un groupe d’étudiants socialistes de l’Université du Québec à Montréal (UQAM).

« Les jeunes ont besoin de sortir pour s’exprimer après deux ans de confinement. On est venues pour les soutenir », dit Martine Huot, professeure de littérature au Cégep du Vieux Montréal.

Elle tenait une banderole avec sa collègue Marie-Claire Barbeau-Sylvestre, professeure de philosophie, qui s’était fabriqué un carré rouge tout neuf pour souligner les 10 ans du printemps érable. « J’en garde un très bon souvenir. On peut agir de façon collective dans notre démocratie », dit-elle.

Plus de 80 000 étudiants de cégep et d’université ont fait la grève, mardi, dans l’espoir de relancer la ferveur du printemps de 2012. Le mouvement réclame la gratuité scolaire, du primaire jusqu’à l’université. Les manifestants rencontrés mardi marchaient toutefois pour une série de causes : la paix en Ukraine, au Yémen ou en Palestine, les changements climatiques, la justice sociale, la décolonisation, la lutte contre l’homophobie et bien d’autres combats.

D’autres détails suivront.