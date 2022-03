De nouveaux indicatifs régionaux créés pour différentes régions

Trois nouveaux indicatifs régionaux feront leur apparition au Québec à compter de l’automne.

L’indicatif régional 263 sera introduit à Montréal dans la zone 514/438, le 354 apparaîtra dans la région desservie par les indicatifs 450 et 579 en périphérie de Montréal et le 468 sera attribué aux régions desservies actuellement par les indicatifs 819 et 873.

Ces nouveaux indicatifs entreront en fonction à compter du 22 octobre.

La porte-parole de l’Alliance des télécommunicateurs, Lucie Papineau-Pugliese, précise par communiqué que l’introduction d’un nouvel indicatif permet de fournir des millions de numéros de téléphone supplémentaires, sans affecter les numéros existants.

L’arrivée de ces nouveaux indicatifs n’entraînera aucun changement sur la façon de composer les appels interurbains ou les numéros spéciaux comme le 211, 311, 411, 611 et 911.

Rappelons que l’indicatif régional 514 a été introduit en 1947 et l’indicatif régional 819, en 1957.

Au fil du temps, la croissance de la demande pour de nouveaux services de télécommunications, particulièrement pour les services sans fil, a accéléré la demande pour de nouveaux numéros de téléphone au Québec.

Ainsi, l’indicatif régional 450 a été introduit en 1998 pour desservir la région périphérique de Montréal. Le 438 a été ajouté à la région 514 en 2006, le 579 a été introduit en 2010 pour couvrir la région 450 et finalement, l’indicatif 873 a été ajouté à la zone 819 en 2012.