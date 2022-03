Quoi surveiller aujourd’hui ?

Invasion russe en Ukraine

Le conflit entre l’Ukraine et la Russie entre dans son 27e jour, et les forces de Moscou semblent plus que jamais vouloir presser Kiev. La capitale est sous un couvre-feu, en place jusqu’à mercredi 7 h, heure d’Ukraine.

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, prendra pour sa part la parole devant le Parlement italien, poursuivant ainsi une série de présentations devant les politiciens occidentaux, leur demandant notamment de l’aide et les implorant d’instaurer une zone d’exclusion aérienne au-dessus de son pays.