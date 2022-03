Des élus doutent de l’engagement envers le français de Michael Rousseau

Tout en s’excusant pour ses propos « insensibles » envers les francophones, le grand patron d’Air Canada, Michael Rousseau, n’est pas parvenu à rassurer des élus fédéraux lorsqu’il a présenté son entreprise comme respectueuse du français, dans le cadre d’un comité parlementaire, lundi.

« Vous dites qu’Air Canada respecte la Loi sur les langues officielles, mais Air Canada est la championne des plaintes au commissaire aux langues officielles. Vous trouvez que c’est crédible comme réponse ? » a laissé tomber le député du Bloc québécois, Mario Beaulieu, devant le dirigeant de la principale compagnie aérienne du pays.

Michael Rousseau témoignait virtuellement devant le comité fédéral sur les langues officielles lundi, à Ottawa, quatre mois et demi après avoir créé la controverse en marge d’un discours en anglais devant la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Il avait notamment affirmé à sa sortie avoir « toujours pu vivre à Montréal sans parler français. »

« Non seulement sa déclaration [d’ouverture] n’est pas à moitié en français, comme ça devrait, mais aucune de ses réponses [n’est formulée en français] », s’est plainte devant lui la députée Niki Ashton, du Nouveau Parti démocratique, insatisfaite des progrès linguistiques réalisés. « Les réponses à ce comité en anglais sont préoccupantes. »

Même si Michael Rousseau affirme suivre désormais chaque jour des cours de français — alors qu’il disait son emploi du temps trop chargé pour cela à l’automne 2021 — l’homme qui vit à Montréal depuis une quinzaine d’années n’est effectivement arrivé qu’à lire quelques phrases dans cette langue durant la rencontre, non sans de laborieux efforts. Il a ensuite répondu exclusivement en anglais aux questions des élus fédéraux, qui portaient sur la place du français au sein de son entreprise.

Des regrets pour ses employés bilingues

« Je regrette d’avoir fait une déclaration qui était insensible envers les francophones. Je m’excuse encore ici et je prends la responsabilité de mes propos », a laissé tomber M. Rousseau d’entrée de jeu, en référence à la controverse qu’il a causée cet automne. Il dit trouver dommage l’impact que toute l’affaire a eu « sur [ses] employés qui servent les clients chaque jour dans les deux langues officielles. »

Selon sa vision des choses, le français est respecté au sein d’Air Canada. Parlé par près de la moitié des employés, estime-t-il, un programme linguistique interne permettrait en plus à tous d’apprendre une langue seconde.

Seule la difficulté de dénicher des personnes bilingues à embaucher freinerait ses efforts. « Dans tous les vols d’Air Canada, à 99,5 % l’an passé, le service était disponible dans les deux langues officielles », a précisé son vice-président aux Relations gouvernementales et avec les collectivités, David Rheault.

Ce dernier a vanté les 130 000 heures de cours de français dispensées par Air Canada à ses 10 000 employés. Il a plus tard précisé au député conservateur Jacques Gourde que cela représente en fait le grand total des heures dispensées depuis 2015, soit moins de deux heures par année par employé en moyenne, a calculé l’élu québécois.

« Il n’y en a pas de formation linguistique à Air Canada ! Je suis vraiment estomaqué ! […] C’est une loterie, prendre des cours linguistiques à Air Canada ! », s’est déchaîné M. Gourde, avant de prendre une petite pause pour se remettre de ses émotions.

Plus de mordant à la loi

Michael Rousseau voit d’un bon œil que les compagnies aériennes compétitrices se voient imposer des obligations de bilinguisme par la dernière mouture de la Loi sur les langues officielles, présentée par le gouvernement Trudeau en mars. Il s’est par ailleurs désolé que ce même projet de loi, intitulé C-13, prévoit exposer Air Canada à des amendes de 25 000 dollars d’amendes en cas de violation.

« On croit dans une culture de continuelle amélioration et non aux pénalités », a justifié le haut dirigeant.

Air Canada se fait périodiquement taper sur les doigts par le commissaire aux langues officielles du Canada, qui ne dispose pas actuellement du pouvoir d’imposer des pénalités financières. Même si le siège social d’Air Canada se trouve à Montréal, seulement quatre des douze membres du conseil d’administration peuvent comprendre ou parler français, a admit Michael Rousseau lundi.