Quoi retenir de la fin de semaine?

Une conférence sur la francophonie canadienne

En plein Mois de la Francophonie, qui se déroule jusqu’à la fin mars, le gouvernement Legault a présenté dimanche après-midi sa nouvelle politique en matière de francophonie canadienne, dont l’objectif principal est de tisser des liens avec les communautés à l’extérieur de la province.

Lors de la conférence de presse, la ministre des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, Sonia LeBel, a d’ailleurs annoncé un investissement de 8 millions de dollars supplémentaires sur trois ans pour «soutenir la francophonie à travers le Canada». Parmi les mesures proposées, le 22 mars sera désigné en tant que Journée québécoise de la francophonie canadienne. Le gouvernement souhaite aussi faciliter les échanges entre le Québec et les autres régions francophones en accordant notamment des bourses de recherche ou de stages interprovinciaux.

«Je nous vois comme une île francophone en Amérique, le Québec. Et le reste de la francophonie, ce sont nos berges, nos zones de sécurité. Plus elles vont être solides, plus notre île va s’agrandir», a affirmé au Devoir la ministre caquiste, quelques minutes après la conférence.