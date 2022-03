Ce qu’il faut retenir de la guerre en Ukraine vendredi

Des négociations périlleuses

Les difficiles négociations pour un cessez-le-feu en Ukraine se sont poursuivies vendredi entre la Russie et l’Ukraine, avec des résultats limités. En cours de journée, le chef de la délégation russe aux pourparlers avec Kiev, Vladimir Medinski, a fait état d’un « rapprochement » des positions sur la question d’un statut neutre de l’Ukraine et de progrès sur celle de la démilitarisation du pays.

« Le sujet du statut de neutralité de l’Ukraine et de sa non-adhésion à l’OTAN est l’un des points clés des négociations, c’est le point sur lequel les parties ont rapproché le plus possible leurs positions », a déclaré Vladimir Medinski, cité par les agences russes.

Or, le conseiller de la présidence ukrainienne Mikhaïlo Podoliak a pour sa part déclaré sur Twitter que les déclarations de la Russie ne représentent que « les demandes de départ » du Kremlin, signe que les négociations stagnent dans les faits.

Les positions de l’Ukraine demeurent d’ailleurs « inchangées » et concernent un « cessez-le-feu », un retrait des soldats russes du pays et « des garanties de sécurité » pour le pays, a écrit le conseiller, au 23e jour de ce conflit meurtrier.

Des attaques aux quatre coins du pays

Le ministère de la Défense du Royaume-Uni a publié vendredi une mise à jour de l’évolution de la guerre en Ukraine sous la forme d’une carte qui fait état de bombardements qui se poursuivent aux quatre coins du pays. Des attaques russes touchent notamment plusieurs municipalités en banlieue de Kiev, mais aussi dans le secteur d’Odessa et de Mykolaïv, au sud du pays, de même que la ville de Soumy à l’est, notamment.

L’armée ukrainienne a par ailleurs fait état de six missiles tirés près de l’aéroport de Lviv, dans l’ouest de l’Ukraine, vendredi matin. Deux d’entre eux auraient été interceptés par des systèmes de défense antiaérienne.

C’est d’ailleurs sur la place du marché de Lviv, près de la frontière polonaise, que 109 poussettes vides ont été laissées côte à côte, vendredi, afin d’illustrer le nombre d’enfants qui auraient été tués dans des attaques russes depuis le début de ce conflit, selon le parlement ukrainien. Les données prudentes de l’ONU font pour leur part état d’au moins 59 enfants ayant péri depuis le début de ce conflit, qui aurait coûté la vie à au moins 816 civils depuis le 24 février.

Un rassemblement patriotique en Russie

Plus de 95 000 spectateurs se sont rassemblés vendredi dans le Stade olympique de Moscou pour souligner les huit ans de l’annexion de la Crimée ukrainienne, selon un décompte de la police, selon laquelle 100 000 autres personnes étaient aussi amassées à l’extérieur du stade.

Le président russe Vladimir Poutine y a prononcé un discours célébrant le « retour » de la Crimée à la Russie en 2014 et saluant l’héroïsme, selon lui, des soldats russes présentement engagés en Ukraine.

« Pour un monde sans nazisme », « Pour la Russie », affichaient des banderoles déployées dans le stade, alors que la Russie justifie son offensive militaire en Ukraine par la nécessité de « dénazifier » le pays, que le Kremlin accuse de mettre en œuvre un génocide des populations russophones.

Joe Biden menace la Chine

Le président américain, Joe Biden, a livré vendredi une mise en garde à son homologue chinois Xi Jinping, qui a conservé une position neutre dans le conflit en cours en Ukraine jusqu’à maintenant, en le menaçant de « conséquences » si la Chine fournissait « un soutien matériel à la Russie », qui mène « une attaque brutale contre les villes et civils ukrainiens ». La Maison-Blanche, qui a brièvement résumé vendredi dans un communiqué cet entretien en visioconférence entre les deux dirigeants, n’a toutefois pas détaillé quelle forme ces représailles pourraient prendre, concrètement.

Le département américain du Commerce a d’autre part mis sur une liste noire une centaine d’avions russes, incluant celui de l’oligarque Roman Abramovitch, qui a aussi été sanctionné par le Canada la semaine dernière. Des Boeing d’Aeroflot, la plus importante compagnie aérienne russe, sont aussi dans la mire des États-Unis. Ces avions auraient violé une interdiction mise en place par la Maison-Blanche de permettre à des avions construits partiellement ou totalement aux États-Unis d’entrer en Russie,

En empêchant ces appareils d’accéder à des services de ravitaillement en carburant et à un entretien adéquat, incluant à l’étranger, les vols internationaux sur ces avions en provenance de Russie pourraient aboutir à leur immobilisation, a indiqué le ministère.

Avec l’Agence France-Presse