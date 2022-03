Quoi surveiller aujourd’hui ?

Détails des audiences sur les caribous forestiers

C’est aujourd’hui que la Commission indépendante sur les caribous forestiers et montagnards — une espèce dont l’habitat est de plus en plus menacé par l’industrie forestière — tient une conférence de presse concernant le déroulement de ses audiences publiques.

Cette commission doit se pencher sur deux scénarios de gestion du cervidé. Elle sera présidée par la doyenne de la Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique de l’Université Laval, Nancy Gélinas. La commission ne compte toutefois aucun expert de l’espèce.

En novembre, Québec repoussait ainsi la présentation de sa « stratégie » visant à freiner le déclin du caribou forestier.