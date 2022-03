Quoi surveiller aujourd’hui ?

Rapport de la vérificatrice générale

La vérificatrice générale du Québec, Guylaine Leclerc, dépose ce mercredi le plus récent tome de son rapport pour l’année 2021-2022. Parmi les sujets abordés, on trouvera un volet sur la télésanté et l’organisation des soins de santé durant la pandémie de COVID-19.

Mme Leclerc, qui rencontrera la presse à 11 h, a également effectué un audit des états financiers consolidés du gouvernement pour la période de 2020-2021, y compris certains travaux liés à la pandémie. Elle s’est aussi attardée à la prévention et à la détection des conflits d’intérêts, de la fraude et de la corruption liés à des activités d’investissement.