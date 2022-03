Plus on lit, plus on élargit nos horizons

À compter d’aujourd’hui, Le Devoir va à la rencontre de nouveaux lecteurs en lançant une offensive de déverrouillage de ses plateformes numériques. Pour les quatre prochaines semaines, tous nos contenus en ligne seront accessibles gratuitement. Nous espérons ainsi faire connaître notre média unique à un public élargi.

Le Devoir a beaucoup changé dans les six dernières années. Il est passé d’un journal à un média d’information qui décline ses contenus sur plusieurs plateformes : éditions imprimées, site Internet, applications mobile et tablette. Résultat d’une stratégie reposant sur la gestion prudente, l’usage optimal des mesures de soutien au journalisme et la diversification des revenus, nous avons connu des années riches en croissance et en expérimentation. En un peu plus de trois ans, notre salle de rédaction est passée d’une cinquantaine à une centaine de journalistes ; l’entreprise est passée de 100 à 163 employés. Tous les membres du personnel, à la mesure de leurs fonctions respectives, se consacrent à faire du Devoir un média rigoureux qui est à l’avant-scène du débat d’idées. Un débat pluriel et représentatif du Québec d’aujourd’hui.

Offre bonifiée

Nous avons profité de cet essor pour bonifier l’offre de contenu en journalisme international (grâce au soutien de Transat), en journalisme d’enquête, en économie, en visualisation de données, en vidéo, etc. Le Devoir, c’est plus qu’un journal, c’est un média libre, indépendant et audacieux que nous vous invitons à découvrir dans le cadre de notre campagne de déverrouillage.

Cette initiative, réalisée avec le concours de l’agence Rethink, est dans le prolongement de notre modèle d’affaires fondé sur l’abonnement, tant à l’imprimé qu’au numérique. Ce modèle est viable, mais il nécessite de temps à autre des efforts de « débrouillage » pour aller à la rencontre de nouveaux lecteurs, leur faire connaître nos contenus et les amener graduellement dans notre communauté de soutien.

La campagne originale s’inspire des mutations des habitudes de consultation des nouvelles à travers les médias sociaux. Ces espaces se transforment trop souvent en chambres d’écho, en privant les lecteurs d’une diversité de perspectives. Le Devoir navigue à contre-courant de cette tendance. Au moyen d’une métaphore visuelle éloquente, révélée par un habile jeu de cadrage, la campagne illustre la pluralité et la profondeur des informations présentées quotidiennement sur nos plateformes.

Nous souhaitons vous démontrer que « plus on lit, plus on élargit nos horizons », comme le veut le thème de notre campagne. La meilleure façon de vous en convaincre, c’est de vous laisser en juger par vous-mêmes. Notre mur payant est tombé, pour un temps limité. C’est l’occasion de redécouvrir Le Devoir, un média toujours debout, depuis 1910, et plus vivant que jamais !