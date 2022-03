Quoi retenir de la fin de semaine?

La clôture des Jeux paralympiques

La flamme paralympique s’est éteinte dimanche sur les Jeux d’hiver, après dix jours de performances exceptionnelles des sportifs du pays hôte et des Ukrainiens, confrontés à l’invasion de leur pays. Le président du Comité international paralympique, Andrew Parsons, a exprimé des «espoirs de paix» lors de la cérémonie de clôture, mais a évité de mentionner la guerre de la Russie en Ukraine.

La Chine, pays hôte, s’est affirmée comme une nouvelle puissance des parasports d’hiver. Avec 61 médailles au total (dont 18 en or), elle est première au classement, devant l’Ukraine et le Canada (qui ont amassé respectivement 29 et 25 médailles).

Les prochains Jeux olympiques et paralympiques d’été auront lieu à Paris, en 2024, suivis des Jeux d’hiver de Milan-Cortina, en Italie, en 2026. La ville de Los Angeles accueillera ensuite les Jeux d’été de 2028.