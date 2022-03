Quoi surveiller en fin de semaine?

Invasion de l’Ukraine

Plus de deux semaines après l’invasion russe en Ukraine, les combats n’ont pas cessé, loin de là. Les yeux sont encore tournés vers la capitale, Kiev, mais l’armée russe ciblait aussi d’autres villes, dont Marioupol. Là, on compte déjà plus de 1500 morts, selon Médecins sans frontières.

Les Occidentaux resteront aussi à l’affût d’une possible utilisation par Moscou d’armes chimiques contre les forces ukrainiennes. Il faudra aussi voir si de nouvelles sanctions seront imposées au Kremlin, ou si de nouvelles entreprises retireront leurs billes de Russie.