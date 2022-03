Le changement d’heure à l’horaire cette fin de semaine

Les Québécois et les résidents de la plupart des provinces canadiennes perdront une heure de sommeil dans la nuit de samedi à dimanche, mais gagneront une heure de clarté chaque soir jusqu’à l’automne prochain.

C’est effectivement cette fin de semaine que la plupart des Canadiens changeront d’heure pour revenir à l’heure avancée de l’Est, communément appelée « l’heure d’été ». Ainsi, à 2 h du matin dimanche, il sera déjà 3 h. Cette heure de sommeil perdue sera compensée par le fait que le soleil se couchera plus tard en fin de journée, soit autour de 19 h à Montréal et dans les régions voisines.

Sur la plupart des appareils mobiles dits « intelligents », ce changement se fera automatiquement, mais les détenteurs d’horloges ou de réveils-matins plus traditionnels pourront avancer ceux-ci d’une heure avant d’aller dormir, samedi.

Le débat se poursuit

Ce ne sont d’ailleurs pas que nos montres qu’il faudra ajuster cette fin de semaine : notre horloge biologique sera aussi affectée par ce changement d’heure. Des études scientifiques ont en effet montré qu’il faut souvent jusqu’à cinq jours pour s’habituer complètement à ce changement d’heure, qui survient deux fois par année.

Le débat éternel sur le changement d’heure se poursuit d’ailleurs et continue de diviser. Certaines provinces ont d’ailleurs décidé de s’éviter ces maux de tête et de conserver la même heure toute l’année. C’est le cas de la Saskatchewan, du Yukon et de certaines régions de la Colombie-Britannique.

Dans les dernières années, le Québec, le Nouveau-Brunswick et l’Ontario ont par ailleurs fait part de leur intérêt à mettre fin à la tradition du changement d’heure, qui trouve son origine en 1918. Cette mesure visait initialement à accroître la production pendant la Première Guerre mondiale.

Les bars, qui se relèvent tranquillement des ravages de la COVID-19 sur leur industrie, seront d’ailleurs perdants cette fin de semaine de ce changement d’heure, puisqu’ils devront cesser la vente d’alcool à 2 h au lieu de 3 h, a rappelé sur son site web la Régie des alcools, des courses et des jeux.

Prévenir des incendies

Comme chaque année, la Ville de Montréal a profité vendredi de l’approche du changement d’heure pour rappeler aux résidents de la métropole de changer les piles de leurs avertisseurs de fumée après que 3980 incendies sont survenus l’an dernier dans la métropole.

Le prochain changement d’heure — à reculons, cette fois — aura lieu au Québec dans la nuit du 5 au 6 novembre.