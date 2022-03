L’audience de remise en liberté de Steeve «L’Artiss» Charland encore remise

L’influenceur québécois opposé aux mesures sanitaires Steeve « L’Artiss » Charland devra passer encore au moins six autres nuits derrière les barreaux à Ottawa, puisque son audience de remise en liberté est de nouveau remise à jeudi prochain

Il est détenu depuis son arrestation pour avoir participé au « convoi de la liberté », il y a deux semaines.

Steeve Charland a été emmené en personne au palais de justice d’Ottawa, vendredi, pour une audience toute en français qui devait déterminer s’il pouvait ou non retrouver sa liberté en attendant son procès. L’homme de 48 ans est accusé de méfait et d’« avoir conseillé à d’autres de commettre l’infraction du méfait ».

Tout de noir vêtu et les cheveux longs attachés, l’homme à la barbe touffue poivre et sel n’a finalement dit que quelques mots à partir du box des accusés, acquiesçant à la demande de son avocat de reporter encore une fois les procédures.

C’est donc le sixième faux départ en deux semaines pour l’audience de remise en liberté de M. Charland, notamment en raison de confusions sur son intention de se représenter seul ou de faire appel à une femme qui n’est pas avocate. Il a finalement eu recours aux services d’un criminaliste d’Ottawa, Nicholas St-Pierre.

Ce dernier a fait valoir vendredi que le plan de la défense a changé, tout comme la présentation de la preuve de la Couronne. Sur recommandation commune des deux parties, la juge de paix Jocelyne St-Jean a accepté d’entendre l’enquête sur la remise en liberté jeudi prochain.

Steeve Charland a été arrêté le samedi 26 février pour sa participation au « convoi de la liberté ». Il est détenu à Ottawa depuis. Le résident de l’Outaouais est une figure bien connue du mouvement antimasque au Québec, ainsi qu’un ex-dirigeant du groupe identitaire La Meute. Il a créé dans son réseau l’organisation de son propre convoi vers Ottawa à la fin du mois de janvier. Il a érigé avec ses acolytes un camp séparé de l’occupation qui a perturbé le centre-ville d’Ottawa pendant trois semaines, sur un terrain privé de Gatineau qui borde la frontière ontarienne.

Tamara Lich remise en liberté, mais pas « Pat » King

Une personne du groupe, Keven Bilodeau, faisait la liaison entre les « Farfadaas » et l’organisation formelle du « convoi de la liberté » menée par Tamara Lich, selon les détails partagés au Devoir par une organisatrice québécoise du mouvement. Mme Lich a finalement été remise en liberté sous caution lundi en attendant son procès — elle aussi pour avoir conseillé de commettre un méfait — après qu’une première juge a exigé sa détention « pour la protection et la sécurité du public ».

Un autre influenceur proche de l’organisation du « convoi de la liberté », Patrick « Pat » King, n’a pas pu obtenir sa libération sous caution et devra rester détenu en attendant que sa cause soit entendue. Il fait face à des infractions similaires à celles de M. Charland et de Mme Lich, en plus d’une accusation d’avoir conseillé de désobéir à une ordonnance du tribunal et d’avoir conseillé d’entraver le travail de la police. Le juge n’a pas cru la parole de son garant, et a estimé que M. King risquait de désobéir de nouveau à la loi s’il était libéré.

Des proches de M. Charland continuent de mettre à jour sa page Facebook, qui fait notamment la promotion de vêtements affichant le message « Fuck You Legault », en référence au premier ministre du Québec.