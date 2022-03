Quoi surveiller aujourd’hui ?

COVID-19 : jour de commémoration

En ce 11 mars se déroule au Québec la deuxième Journée de commémoration nationale des victimes de la COVID-19. Le nombre de morts a récemment dépassé le seuil des 14 000, un bilan tristement gonflé par la cinquième vague et le variant Omicron.

Mais le gouvernement Legault ne compte pas mener de grande cérémonie aujourd’hui, en comparaison avec l’année dernière. « Nous optons pour une formule plus sobre par respect pour les familles et les proches des victimes, et pour tous les Québécois qui ont à nouveau été durement éprouvés par la pandémie dans la dernière année », a précisé récemment le bureau du premier ministre.