Quoi surveiller aujourd’hui ?

Cour suprême : couvre-feu et cannabis

La Cour suprême du Canada, le plus haut tribunal au pays, se prononce aujourd’hui sur des demandes d’autorisation d’appel. Deux causes pourraient retenir l’attention. D’abord, la cour devra décider si elle accepte d’entendre la demande de Janick Murray-Hall, qui conteste la validité constitutionnelle de deux articles de la loi québécoise encadrant le cannabis. Ces articles prévoient des interdictions totales de possession de plantes et de culture de cannabis pour des fins personnelles au Québec, ce qui n’est pas le cas dans la loi fédérale sur le sujet.

Aussi, la Cour suprême annoncera si elle se penche ou non sur la constitutionnalité du décret québécois imposant le couvre-feu, déposé le 8 janvier 2021. La décision aurait une saveur théorique, car le plaignant s’est désisté en cours de processus, mais a demandé que la cause soit analysée.