Train à grande fréquence

Le gouvernement fédéral doit faire une annonce sur le coup de 10 h au sujet du très attendu train à grande fréquence, un projet de Via Rail pour le corridor entre Toronto et Québec. Le ministre fédéral des Transports, Omar Alghabra, et sa secrétaire parlementaire, Annie Koutrakis, seront de l’événement, qui se tiendra au centre de maintenance du transporteur ferroviaire.

Ottawa souhaitait que ce projet entre en fonction en 2030. L’estimation des coûts de ce train qui roulerait sur des voies réservées oscille entre 6 et 12 milliards de dollars. Le projet permettrait entre autres de réduire le trajet entre Québec et Montréal de 30 minutes.