Les inscriptions aux stages d’été 2022 du «Devoir» sont ouvertes

Le Devoir est heureux d’annoncer la tenue de son stage d’été, qui permettra cette année à trois aspirants journalistes de s’initier aux rouages d’une salle de rédaction. Roulements de tambour : cette édition 2022 du stage rémunéré d’été aura fort vraisemblablement lieu dans les locaux du Devoir et sur le terrain, et ce, après deux ans de confinement. Joie !

Grâce au soutien de l’Université Concordia et des Amis du Devoir, les trois recrues suivront le rythme effréné de la production journalistique en participant aux réunions, aux affectations sur le terrain et en suivant toutes les étapes de la production des contenus numérique et papier. Les personnes retenues seront appelées à produire du contenu qui paraîtra sur les plateformes du Devoir et à mettre en œuvre différents formats journalistiques. Le stage s’étire sur huit semaines et est supervisé par des journalistes d’expérience.

Cette tradition — le stage en sera cet été à sa troisième édition — s’inscrit clairement dans la volonté de formation de la relève au Devoir. À une époque où la pénurie de main-d’œuvre touche de plein fouet tous les secteurs de développement de la société, y compris les médias, ce geste d’engagement social est aussi un gage du maintien de notre mission première : certains des stagiaires des dernières années se sont en effet taillé une place de choix au sein de notre équipe et sont désormais des joueurs que vous lisez ou qui s’activent en coulisses de la production de notre contenu. Qui sait, ce stage est peut-être une porte grande ouverte vers le début d’une carrière ?

Au cours des deux dernières années, nous avons recruté plus d’une vingtaine de nouveaux joueurs, plusieurs d’entre eux dans des fonctions nouvelles, reflet de l’évolution effervescente de notre profession et de notre industrie. Le stage estival s’ajoute à cette ébullition et témoigne de l’importance accordée par Le Devoir à l’excellent complément scolaire que constitue l’incursion dans le milieu de travail.

L’appel de candidatures est ouvert jusqu’au 15 avril 2022.

Pour plus d’information sur ces stages : ledevoir.com/bourse-stage-concordia ledevoir.com/bourse-de-stage-les-amis-du-devoir