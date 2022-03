Des amendes pour six des passagers fêtards du vol de Sunwing

Transports Canada a délivré des amendes à six passagers du désormais célèbre vol Sunwing, qui a fait le trajet Montréal-Cancun le 30 décembre dernier, pour être montés à bord d’un avion sans être pleinement vaccinés.

Ces amendes peuvent leur coûter jusqu’à 5000 $.

Le gouvernement fédéral a décrété l’obligation pour tous les passagers d’être vaccinés pour prendre un vol en partance du Canada, et cette règle est en vigueur depuis le 30 novembre.

Transports Canada indique avoir ouvert une enquête dès qu’il a été avisé d’allégations de « comportements inacceptables » ayant eu lieu sur ce vol.

Des vidéos de l’intérieur de l’avion ont largement circulé sur les réseaux sociaux : des images semblaient montrer des passagers ne portant pas de masques, sans distanciation, chantant et dansant dans l’allée et sur les sièges.

Les six passagers visés aujourd’hui ne seront peut-être pas les seuls à devoir délier les cordons de leur bourse pour s’acquitter de ces amendes : Transports Canada indique déjà que l’enquête est toujours en cours, et qu’il est « à prévoir que d’autres sanctions seront émises dans les prochains jours et semaines ». Il y avait un total de 154 passagers sur ce vol, selon le ministère.

Les passagers peuvent d’ailleurs écoper d’amendes pour des infractions à d’autres lois et règlements en matière de sécurité aérienne, par exemple, s’ils ont fumé lors du vol.

Ces amendes de Transports Canada s’ajoutent aux douze « avis de non-conformité » qui ont été distribués en janvier par l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) à certains des passagers de ce vol.