Quoi retenir de la fin de semaine?

L'invasion russe se poursuit en Ukraine

Bien que les efforts diplomatiques se soient poursuivis de part et d’autre cette fin de semaine, Vladimir Poutine n’a pas flanché. Lors d’un entretien téléphonique avec le président français, Emmanuel Macron, dimanche, le chef d’État russe a affirmé qu’il «atteindrait ses objectifs» en Ukraine «soit par la négociation, soit par la guerre». Il a toutefois nié s’en prendre aux civils et a assuré qu’il n’attaquerait pas les centrales nucléaires, a indiqué la présidence française.

Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, s’est lui aussi entretenu dimanche au téléphone avec son homologue russe, auquel il a réclamé un «cessez-le-feu général urgent» en Ukraine. Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, s’est quant à lui envolé pour l’Europe afin de rencontrer des alliés au sujet de l’invasion russe en sol ukrainien. M. Trudeau a quitté le Canada dimanche matin, avant les réunions prévues lundi avec les premiers ministres du Royaume-Uni et des Pays-Bas sur l’intensification de la situation.

Pendant ce temps, au front, la population était prise au piège dimanche dans le port assiégé de Marioupol, dans le sud de l’Ukraine, où une deuxième tentative d’évacuation humanitaire a échoué, et dans la région de Kiev, où l’armée russe resserre son étau. Au 11e jour des combats, plus de 1,5 million de personnes ont déjà fui le pays, selon l’ONU. Des centaines de civils ont été tués, et aucun signe d’accalmie n’apparaît.