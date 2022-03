Une centaine de personnes manifestent pour la paix à Montréal

Une centaine de personnes ont manifesté samedi avant-midi devant le consulat général de la Russie, au centre-ville de Montréal, pour dénoncer la guerre meurtrière qui s’étire depuis 10 jours en Ukraine.

De la peinture et des têtes de mort ont été déposées sur la clôture située devant le bâtiment, tandis que des manifestants brandissaient des drapeaux de l’Ukraine et des affiches comparant le président russe Vladimir Poutine à un « assassin ». En entrevue au Devoir, plusieurs manifestants d’origine ukrainienne ont comparé l’offensive russe à l’Ukraine à un « génocide » et déploré le refus de l’OTAN d’accorder une exclusion aérienne au-dessus du pays d’Europe de l’Est, où les bombardements persistaient samedi pour une dixième journée de suite.

Le plus récent décompte de l’ONU, publié samedi, fait état d’au moins 350 civils décédés en Ukraine depuis le 24 février, tandis que plus de 700 autres ont été blessés.

« Pour moi, c’est très clair que c’est un génocide qui se passe en ce moment [en Ukraine] », a laissé tomber Ekaterina Lavrentyeva. D’origine russe, la dame a déménagé en Ukraine avec sa famille à l’âge de neuf ans. À l’âge de 25 ans, elle a quitté l’Ukraine pour s’établir au Canada, mais plusieurs de ses amis demeurent toujours dans le pays d’Europe de l’Est.

« Je veux que la guerre s’arrête », a supplié Anna Lazarenko, d’origine ukrainienne, dont plusieurs membres de la famille se trouvent toujours dans ce pays. Rencontrée samedi, elle a déploré les nombreuses victimes civiles associées à ce conflit, qui a aussi entraîné la démolition de nombreux bâtiments publics en Ukraine, comme des hôpitaux et des écoles.

« Tout ce qui se passe là-bas, ce n’est pas normal. Il faut que ça cesse. C’est pour ça que je suis venue ici aujourd’hui. Partout dans le monde, les gens sortent. C’est mon devoir d’être ici aujourd’hui », a-t-elle dit.

Hymne national

Le pianiste d’origine ukrainienne Serhiy Salov a pour sa part pressé la Ville de Montréal de rebaptiser l’avenue du Musée, où se trouve le consulat général de la Russie, au nom de « Place de l’Ukraine ». « Arrêtez la guerre », pouvait-on lire sur une affiche brandie derrière lui par un manifestant, tandis que le pianiste partageait ses pensées dans un haut-parleur.

« Je vous garantis qu’il n’y a pas une seule nuit que je n’ai pas dormi sans me réveiller en pensant que la guerre était arrivée à Montréal, que je suis allé me blottir dans les quatre coins de ma chambre en pensant que les bombes et les roquettes sont là […] Je ne peux qu’imaginer ce que les gens vivent là-bas », a soupiré le pianiste en entrevue.

M. Salov, lauréat du Concours musical international de Montréal en 2004, a ensuite été joint par le trompettiste de l’Orchestre symphonique de Montréal Paul Merkelo, lui aussi d’origine ukrainienne, pour performer l’hymne national de leur pays d’origine. Des manifestants se sont joints à eux, les yeux embués.

Presque au même moment, l’avocat et membre de la délégation ukrainienne David Arakhamia annonçait sur sa page Facebook samedi qu’un troisième cycle de négociations entre l’Ukraine et la Russie, d’abord évoqué pour cette fin de semaine, aurait finalement lieu lundi.

« On doit garder la paix, on doit trouver un moyen de ramener la paix », a d’ailleurs insisté au Devoir Paul Merkelo, qui compter lever des fonds pour offrir de l’aide humanitaire aux Ukrainiens coincés dans ce pays.

Un peu avant midi, la foule en jaune et bleu, composée au départ de plusieurs dizaines de personnes, a progressivement pris un peu plus d’ampleur. Avant d’annoncer la fin de l’événement, un de ses participants a annoncé la tenue à 18 h 30, samedi, d’une vigile aux chandelles au même endroit, devant le consulat général de la Russie.

Une autre manifestation aura par ailleurs lieu dimanche à 13 h, près de la station de métro Sherbrooke, pour condamner la guerre en Ukraine. L’événement est entre autres organisé par l’Association québécoise des organismes de coopération internationale.