Quoi surveiller cette fin de semaine ?

La crise en Ukraine

Le conflit entre l’Ukraine et la Russie en sera à son dixième jour, samedi, et on ne peut pas dire que les choses tendent vers l’amélioration. Il faudra voir ce que les Russes comptent faire avec la centrale nucléaire de Zaporijjia, et de quelle manière les combats évolueront dans d’autres villes ukrainiennes, dont la capitale, Kiev.

Une troisième série de négociations entre les deux camps pourrait avoir lieu cette fin de semaine, selon l’Ukraine. Mais le président Vladimir Poutine a indiqué vendredi qu’il faudrait que « toutes les exigences russes » soient acceptées pour qu’un dialogue de paix soit envisagé.

Le premier ministre canadien, Justin Trudeau, sera par ailleurs à Londres, dimanche, pour la première étape d’un voyage diplomatique lors duquel il se rendra aussi en Lettonie et en Pologne, notamment.