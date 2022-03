Une église traîne Québec en justice pour lui avoir imposé le passeport vaccinal

L’État québécois ne devrait pas se mêler de la pratique de la foi et certainement pas restreindre l’accès aux lieux de culte en imposant le passeport vaccinal, plaide une église baptiste, en banlieue de Québec, qui réclame notamment au gouvernement 100 000 $ en dommages punitifs.

« Les églises sont des sanctuaires pour le peuple, pas un service de répression régenté par le gouvernement », a déclaré Guillaume Boucher-Roy, le pasteur de l’église baptiste de Saint-Augustin, dans un communiqué.

Car en imposant le passeport vaccinal — appelé par le mot allemand « Impfausweis » dans la procédure — l’État a « enrégimenté le clergé » dans son action de discrimination systématique et de harcèlement des personnes non vaccinées, affirme-t-il.

Or, le pasteur « croit sincèrement que les Saintes Écritures, tout comme la charité la plus élémentaire, lui prescrivent d’accueillir les gens à l’église sans distinction », est-il écrit dans une section de la procédure intitulée « La loi contre la charité et la foi ».

« L’Impfausweis répugne à sa conscience. »

Il estime que le gouvernement devrait être tenu responsable des « souffrances morales et spirituelles que les dirigeants politiques ont infligé à ses ouailles » pendant la pandémie. Le rassemblement hebdomadaire « est un rituel central dans le christianisme biblique », est-il écrit dans la procédure. Et pour bien des croyants, des « séries Netflix et des séances de yoga dans leur salon » ne peuvent assouvir leur quête de sens spirituel, a renchérit Me Samuel Bachand, qui a rédigé la poursuite.

Jusqu’à maintenant, les contestations visant à faire invalider des mesures sanitaires au Québec ont toutes échoué.

La police vide leur église

Le pasteur fait état dans la procédure d’une intervention policière s’étant déroulée dans son église le 23 janvier dernier, lors de laquelle les agents ont fait irruption en plein milieu d’une cérémonie religieuse et l’ont déclarée « rassemblement illégal ».

Les fidèles ont été « identifiés » avant d’être expulsés, est-il écrit.

Le Centre juridique pour les libertés constitutionnelles, qui a contesté devant les tribunaux bon nombre de mesures sanitaires depuis le début de la pandémie, est aussi derrière cette action en justice.

Celle-ci, déposée le 25 février, s’attaque à la légalité et à la constitutionnalité des décrets gouvernementaux au Québec ayant mis des limites au nombre de personnes pouvant aller à la messe, et aussi imposé par la suite aux croyants de prouver qu’ils sont vaccinés avant de franchir le seuil des églises.

Le but est de les faire déclarer invalides et illégaux « afin d’empêcher que d’autres abus soient commis » par l’État, a précisé en entrevue Me Bachand.

Le passeport vaccinal n’est plus requis dans les lieux de culte depuis le 21 février et il ne sera plus exigé dans les lieux publics à compter du 12 mars.

Mais cela ne change rien à la raison d’être de l’action en justice, fait valoir l’avocat : cette mesure peut être réactivée à tout moment.

C’est pourquoi il est demandé que tous les décrets à ce sujet soient invalidés pour de bon et qu’un juge déclare qu’ils ont violé bon nombre de droits constitutionnels protégés par les chartes, dont la liberté de religion, d’association, le droit à l’égalité, au respect de la vie privée et aussi à la sécurité de la personne et à l’autonomie sur son propre corps.

Pour ces atteintes aux chartes québécoise et canadienne, des dommages punitifs de 100 000 $ sont réclamés au ministre de la Santé et des Services sociaux.

Le préjudice a déjà été subi, insiste Me Bachand, et les atteintes aux droits constitutionnels « méritent une sanction judiciaire ».

Si le but premier de l’action est de faire invalider les décrets, les dommages punitifs vont « envoyer un signal au gouvernement », indique-t-il.