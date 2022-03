Mise à jour COVID d’Ottawa

Le gouvernement fédéral fera le point sur la situation de la COVID-19 au pays à 13 h aujourd’hui.

Les représentants d’Ottawa risquent de devoir une fois de plus discuter du port du masque, alors que le retrait du couvre-visage retient l’attention au Québec et en Ontario. La semaine dernière, l’administratrice en chef de la santé publique du Canada, la Dre Theresa Tam, expliquait que le nombre de personnes atteintes de la COVID-19 dans les hôpitaux et aux soins intensifs avait diminué de plus de 20 % par rapport à la semaine précédente.