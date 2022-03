4 fabricants d’opioïdes paient pour se débarrasser d’une action collective au Québec

Crise des opioïdes : quatre entreprises pharmaceutiques ont choisi de payer pour se débarrasser d’une action collective que veulent intenter des Québécois ayant développé une dépendance à ce type d’antidouleurs sur ordonnance.

Ces fabricants ont récemment accepté de débourser un total 650 000 $ pour que leurs noms soient rayés de la poursuite.

Ils ont pris cette décision avant même que l’action collective n’ait été autorisée par un juge, une condition avant qu’elle ne puisse aller de l’avant et franchir toutes les étapes devant éventuellement mener à un procès.

Ces règlements à l’amiable précisent que les fabricants les ont signés « sans aucune admission de responsabilité » et nient avoir commis des gestes répréhensibles.

Les ententes conclues ne mettent pas terme à cette affaire : elle se poursuit devant les tribunaux contre une vingtaine d’autres entreprises pharmaceutiques visées pour avoir fabriqué, mis en marché ou distribué des opioïdes, tels que du fentanyl, du fiorinal, de l’oxycontin, du dilaudil et de la morphine.

Déposée en 2019, la poursuite proposée vise à obtenir un dédommagement pour tous les Québécois qui se sont fait prescrire des opioïdes sur depuis 1996, et qui ont développé une dépendance à ces médicaments.

La crise des opioïdes n’est évidemment pas limitée au Québec : selon l’Agence de santé publique du Canada, la consommation des opioïdes serait responsable de près de 25 000 morts entre janvier 2016 et juin 2021.

Dans l’action collective proposée, de nombreuses fautes sont reprochées aux pharmaceutiques.

Afin de vendre leurs « produits dangereux », elles ont délibérément et faussement représenté que leurs opioïdes étaient plus efficaces et moins addictifs qu’ils ne l’étaient en réalité, et aussi pouvaient être utilisés pour de plus nombreuses situations que celles ayant été approuvées par les autorités sanitaires, peut-on lire dans la demande d’autorisation d’exercer une action collective.

Il leur est de plus reproché d’avoir manqué à leurs devoirs d’aviser les patients des risques potentiels sérieux — et même fatals — associés à l’usage des opioïdes, des omissions commises pour augmenter leur part du marché et le nombre de prescriptions.

Ces entreprises pharmaceutiques ont développé un « nouveau récit » selon lequel le risque de dépendance à ces opioïdes était faible, la gestion du sevrage était facile, il y avait moins d’effets secondaires qu’avec d’autres médicaments antidouleur, un dosage plus élevé n’était pas relié à un risque plus grand, et qu’ils étaient appropriés pour un usage à long terme, est-il écrit dans la poursuite proposée.

On peut aussi y lire que les fabricants se livraient à un « marketing agressif » assorti de fausses représentations.

Aucune de ces fautes reprochées n’a encore été prouvée devant un juge au Québec.

Si l’action est autorisée, il sera réclamé un minimum de 55 000 $ par Québécois ayant développé une dépendance.

Quant aux règlements intervenus avec quatre défendeurs, ils devront être approuvés par un juge avant de devenir réalité. Cette étape aura lieu le 28 mars prochain, au palais de justice de Montréal.

Le cabinet d’avocats Trudel, Johnson & Lespérance, l’un des deux à la barre de cette action, n’a pas voulu commenter les règlements intervenus. Sur son site Internet, l’on peut toutefois lire que le représentant pour l’action collective et les avocats de tous les bénéficiaires de l’action « estiment que les ententes de règlement sont dans le meilleur intérêt des Membres du groupe étant donné les ventes minimes d’opioïdes sur ordonnance des [ces] défenderesses » et étant donné la poursuite de l’action collective sur les opioïdes contre les autres fabricants.

Des actions collectives similaires ont aussi été intentées dans d’autres provinces.