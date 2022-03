Quoi surveiller aujourd’hui ?

Luc Boileau fait le point sur la COVID-19

On apprenait hier que le masque ne serait plus obligatoire nulle part à compter du mois de mai et que le passeport vaccinal ne serait plus exigé dans les lieux publics à compter du 12 mars. Le ministre de la Santé indiquait par voie de communiqué que le calendrier précis de retrait du couvre-visage serait confirmé « ultérieurement », en fonction de l’évolution de la situation épidémiologique.

Le directeur national de santé publique par intérim, Luc Boileau, fera le point sur cette question aujourd’hui, à 10 h. Chose certaine, le masque ne sera plus exigé dans les lieux publics, à l’exception des transports en commun, au plus tard à la mi-avril, avec un préavis de dix jours.