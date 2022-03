Marchand plaide pour une société plus égalitaire devant les gens d’affaires

Dans son premier discours devant la chambre de commerce de Québec, Bruno Marchand a mis la communauté d’affaires en garde contre la complaisance, sommant le gratin économique de la capitale de jouer un rôle plus grand dans la défense des plus démunis et de l’environnement.

En promettant de faire de la politique différemment, « vous avez créé des attentes », avertissait le président de la Chambre de commerce et d’industrie de Québec (CCIQ), Steeve Lavoie, en préambule de l’événement.

Pendant les 45 minutes qui ont suivi, le maire de Québec a fait savoir que lui aussi, il en avait à l’égard de la communauté d’affaires. « Je pense que le moment est venu, a affirmé le maire Marchand, de jeter les bases d’un quart de siècle de développement en phase avec nos nouveaux défis. »

Les luttes contre les inégalités sociales et le dérèglement climatique figurent en haut de la liste, selon lui. « Le GIEC nous l’a dit et nous l’a redit cette semaine : le réchauffement climatique est réel et nous affecte déjà, a souligné M. Marchand. Les jeunes attendent que nous soyons à la hauteur du défi climatique ; je m’attends à la même chose de vous. »

Sous les lustres de la grande salle de bal du Château Frontenac, le maire de Québec a aussi demandé aux gens d’affaires d’accroître leur rôle dans la lutte contre la pauvreté.« On ne peut plus parler de développement économique sans parler d’inégalités sociales », a lancé l’élu en plaidant, étude du FMI à l’appui, qu’une redistribution plus équitable de la richesse avait l’heureux effet d’en créer.

Le maire observe que la gentrification nourrit désormais des « poches de pauvreté » dans des quartiers comme Sainte-Foy, royaume traditionnel de la classe moyenne aisée de Québec. « La pauvreté, ce n’est plus seulement les gens qui dorment dans les marches de L’Auberivière, a souligné l’ancien p.-d.g. de Centraide dans la région de Québec. Il en existe une autre moins médiatisée, mais qui nous fait mal à tous. Ça m’inquiète et nous avons tous un rôle à jouer. »

M. Marchand a aussi plaidé pour que davantage de femmes, d’immigrants et de jeunes atteignent les sphères de pouvoir. « Nous avons fait des pas dans la bonne direction. Ce n’est pas assez », a-t-il indiqué.

L’hôtel de ville songe à analyser les projets qui lui seront soumis à la lumière de nouveaux critères d’inclusion. « Ce qu’une ville peut faire, c’est d’imposer des critères qui tiennent compte de la diversité au sein des conseils d’administration, par exemple », a-t-il affirmé aux journalistes, après son discours.

Le président de la CCIQ se dit en accord avec ces mesures. « Nous sommes en 2022 », a résumé Steeve Lavoie, paraphrasant, peut-être sans le savoir, la formule lancée par le premier ministre Justin Trudeau, en 2015, pour expliquer son désir de parité.

Pénurie de main-d’œuvre

L’économie de la Ville de Québec navigue toutes voiles dehors depuis le tournant du millénaire. Sa prospérité a longtemps été la plus importante à l’est de Toronto et son taux de chômage demeure le plus bas du Canada depuis plus de 15 ans.

Malgré la bonne santé économique de la capitale, le maire dit avoir conscience des défis auxquels la communauté d’affaires fait face. Main-d’œuvre qui manque, pandémie qui s’éternise : l’hôtel de ville demeurera au chevet de l’hôtellerie, de la restauration et de la culture, promet M. Marchand, énumérant les secteurs les plus affectés par la pénurie de personnel et les restrictions sanitaires.

« Neuf employeurs sur dix ont de la difficulté à trouver des travailleurs pour soutenir leur développement », rappelle le maire, qui jure qu’« il n’y a pas une pierre qu’on ne retournera pas » pour soulager le manque de personnel.

La Ville entend d’ailleurs attirer des étudiants dans le secteur touristique, cet été, en leur proposant d’occuper gratuitement des chambres vacantes dans les hôtels de Québec. « Ça ne règlera pas la pénurie de main-d’œuvre, a admis l’élu, mais chaque petite mesure servira à l’édification d’une solution. »

Le maire a quitté ses notes pour livrer un plaidoyer en faveur du tramway, un projet de 4 milliards de dollars « qui a besoin d’une communauté d’affaires qui le soutient ».

« Il reste plein de choses à corriger, à améliorer, a affirmé M. Marchand. C’est vrai, il y a des gens qui ne prendront jamais le tramway. C’est vrai, le tramway ne va pas partout. Peut-être qu’il y a d’autres projets à côté, mais c’est le seul qui est prêt à partir et qui est déjà financé », a-t-il ajouté, soulignant qu’aucune autre ville rechignerait sur les milliards promis par les gouvernements provincial et fédéral.