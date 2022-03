Quoi surveiller aujourd’hui ?

Jour 7 en Ukraine

C’est le septième jour de l’invasion russe en Ukraine, et les combats se poursuivent. Mais alors que l’offensive russe s’intensifie, la pression internationale sur le Kremlin ne faiblit pas. Les ministres des Vingt-Sept ont approuvé mardi de nouvelles sanctions contre Moscou, dont l’interdiction de diffusion dans l’Union européenne des médias d’État RT et Sputnik et l’exclusion de « certaines banques russes » de Swift, rouage clé de la finance internationale. Les mesures de ce nouveau train de sanctions doivent entrer en vigueur dès aujourd’hui.

L’ambassadeur ukrainien auprès du Conseil de l’Europe, Borys Tarasyuk, a quant à lui demandé mardi l’exclusion pure et simple de la Russie de l’organisation paneuropéenne. Cette dernière a pour l’instant seulement décidé vendredi de « suspendre » les activités des délégués et des parlementaires russes en son sein. M. Tarasyuk espère que le Comité des ministres du Conseil se prononcera dès aujourd’hui en ce sens, lors de sa réunion hebdomadaire.