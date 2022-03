Quoi surveiller aujourd’hui ?

Jour 6 en Ukraine

C’est mardi le sixième jour de l’invasion russe en sol ukrainien, et la communauté internationale attend certainement des nouvelles en provenance des délégations des deux camps, qui se sont rencontrées lundi pour des discussions de paix. L’état de l’attaque contre Kiev sera aussi scruté de près. L’Occident pourrait aussi soumettre la Russie à de nouvelles sanctions.

À l’ONU, l’Assemblée générale se poursuit à New York, et il se pourrait que la résolution contre l’invasion qui est discutée depuis lundi soit mise au vote, quoique certains estiment plus probable que le processus se déroule mercredi. De plus, les ministres des Finances du G7 doivent se rencontrer aujourd’hui pour parler du dossier ukrainien.