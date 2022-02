Levée de restrictions au Québec

Une série de nouveaux allégements entreront en vigueur dès lundi au Québec alors que la COVID-19 continue de reculer.

Les entreprises pourront amorcer un retour progressif vers un mode de travail hybride. Les tavernes, les bars et les casinos pourront rouvrir leurs portes à 50 % de leur capacité et en exigeant le passeport vaccinal. Le karaoké et la danse seront toutefois interdits. Les clients devront alors demeurer assis avec une limite par table de 10 personnes ou les occupants de trois résidences. Les restaurants pourront fermer à compter de 1 h. La vente d’aliments et de boissons devra cesser à minuit.