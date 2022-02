« Montréal avec les Ukrainiens ! Gloire à l’Ukraine ! » Plus d’un millier de personnes drapées de jaune et bleu ont envahi la place du Canada, dimanche, pour crier leur opposition à la guerre. Beaucoup craignent de voir les combats s’étendre à d’autres pays.

Anna Pushkina est née d’une mère ukrainienne et d’un père russe. « Anéantie » par la nouvelle de l’invasion, elle n’a pas eu d’autre choix que de choisir son camp. « Non à la guerre », a-t-elle tracé sur une pancarte aux couleurs de l’Ukraine et de la Russie. « Dans de telles circonstances, j’ai une position assez déterminée envers ce qui se passe en Russie. Aujourd’hui, je ne peux pas rester à ne rien dire. »

Autour d’elle, ses amies moldaves, russes et ukrainiennes partagent sa tristesse et son inquiétude. Toutes gardent contact avec de la famille ou des amis qui résident de part et d’autre de la ligne de front. Et les tranchées s’immiscent dans leurs familles respectives.

« Pour nous, émotionnellement, c’est très lourd, confie Maria Danielenko, d’origine russe. On se chicane nous aussi. Anna s’est chicanée avec ses parents, qui se cachent un peu la tête dans le sable. Je me suis chicanée avec ma mère, qui ne veut pas voir la situation. […] À l’extérieur, on est tous des amis, peu importent nos nationalités. C’est ça qui est choquant. »

Cette solidarité entre nations slaves n’est pas non plus l’apanage de tous. Au centre du rassemblement, Youri Evsyutin, originaire de la région de Kiev, en veut à tous ceux qui prennent les armes. « Ce n’est pas que la guerre de Poutine, sinon il aurait lui-même un fusil dans les mains. C’est aussi la guerre du peuple russe derrière Poutine. »

Comme lui, plusieurs ne cachent pas leur colère face au déferlement de violence en Europe. Sous un drapeau tchétchène, Tamara Ramzaïeva s’enflamme contre cette Russie qui guerroie depuis des siècles contre son peuple. « Poutine a enlevé mon pays, mon enfance et mon père. Je suis très solidaire avec l’Ukraine. Les vrais Tchétchènes qui ont vu la guerre, qui ont souffert, sont pour la liberté de l’Ukraine. Les deux guerres en Tchétchénie ont tellement causé de souffrances. On a bien goûté aux bombes de Poutine et on sait qu’il n’a aucune humanité. »

Tamara Ramzaïeva insiste pour dire qu’un groupe de 500 Tchétchènes, le bataillon Doudaïev, prête actuellement main-forte aux soldats ukrainiens.

Un peu plus loin, c’est sous un drapeau polonais que Margaryta Babish appelle à la solidarité. « Mon pays est passé à travers une guerre dans le passé. On fait quelque chose que personne n’a fait pour nous. Les Polonais savent ce dont les Ukrainiens ont besoin. »

Outre la solidarité, la crainte de voir la violence déborder en Europe traverse les discours de manifestants. « On veut que la guerre en Ukraine soit arrêtée, parce que si, en ce moment, c’est juste le problème de l’Ukraine, ça peut vite devenir le problème de beaucoup de monde », s’inquiète Yaroslav Pryshchepa. À ses côtés, sa mère, dont les racines remontent à la région actuellement disputée de Louhansk, peine à contenir ses larmes. « Je parle russe. Je parle ukrainien. J’ai des proches en Russie. Le problème, ce ne sont pas les Russes, c’est vraiment Poutine. Il a perdu la tête. On veut que les gens russes nous entendent ici. Certaines mères envoient leurs enfants à la guerre, mais ne connaissent pas le pays où ils vont se battre. »

À travers le monde

Des dizaines de manifestations du genre ont secoué plusieurs villes du monde dimanche, notamment Washington, Toronto et Tel-Aviv. En Europe, les protestataires se comptaient par dizaines de milliers. À Berlin, au moins 100 000 personnes, selon la police, se sont réunies dans le centre, 70 000 à Prague, 40 000 à Madrid, 15 000 à Amsterdam ou encore 10 000 à Copenhague.

En Russie aussi, quelques milliers de personnes ont de nouveau bravé l’interdiction de manifester pour dire « Non à la guerre ». Ces rassemblements qui ont conduit à plus de 2000 arrestations, selon une ONG.

À Saint-Pétersbourg, deuxième ville du pays, environ 400 personnes se sont rassemblées sur une place centrale pour montrer leur opposition à l’invasion de l’Ukraine.

Une guerre fratricide La guerre en Ukraine prend les allures d’une guerre fratricide. Les Russes, les Ukrainiens et les Biélorusses forment « une communauté de frères chez les Slaves orientaux », note Magdalena Dembinska, codirectrice de l’Observatoire des diasporas. Cette proximité culturelle et linguistique ne signifie pas pour autant que les Ukrainiens approuvent une annexion à leur voisin, même dans les régions russophones, explique-t-elle au Devoir. « Ce sont des Ukrainiens d’origine russe, russophiles, mais ça ne veut pas dire qu’ils sont prorusses et qu’ils veulent faire partie de la Russie. » Pour les Russes, les Ukrainiens ressemblent bien à des « frères », mais certains les perçoivent comme des « petits frères », avec la connotation condescendante corollaire. Même le mot « Ukraine » fait référence au mot « kraï », qui signifie « limite », ou « bordure ». « [Dans l’oeil de Poutine], les Ukrainiens et les Russes, c’est du pareil au même. L’Ukraine aurait été fabriquée de façon artificielle par les autorités soviétiques dans les années 1920 », relate Mme Dembinska.