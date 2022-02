Quoi retenir de cette fin de semaine?

La guerre se poursuit en Ukraine

L’Ukraine a confirmé dimanche, au quatrième jour de l’invasion russe, des pourparlers avec Moscou à la frontière ukraino-bélarusse tandis que Vladimir Poutine a annoncé mettre en alerte la force de dissuasion nucléaire de l’armée russe. La date de la discussion entre les deux chefs d’État demeure inconnue.

Les pays occidentaux ont multiplié les sanctions pour « étouffer » la Russie. Dimanche, l’Union européenne a annoncé fermer l’ensemble de son espace aérien aux avions russes, débloquer 450 millions d’euros pour financer des livraisons d’armes à l’Ukraine, et bannir les médias russes RT et Sputnik. Les transactions de la Banque centrale russe seront également bloquées. Le Canada a aussi interdit son espace aérien aux avions russes et acheminera pour 25 millions de dollars d’équipements de protection de combats à l’Ukraine. Samedi, les partenaires occidentaux ont annoncé l’exclusion de nombreuses banques russes de la plateforme interbancaire Swift, rouage essentiel de la finance mondiale.

Sur le terrain, le flot de réfugiés fuyant l’Ukraine enfle. Depuis jeudi, quelque 368 000 réfugiés ont fui vers les pays voisins et leur nombre « continue à augmenter », a annoncé le Haut-Commissariat de l’ONU pour les réfugiés. Selon le commissaire européen chargé de la gestion des crises, l’Union européenne doit se préparer à une crise humanitaire « de proportions historiques » en Ukraine, qui pourrait aboutir à « plus de 7 millions » de personnes déplacées à l’intérieur du pays si l’offensive russe se poursuit.

Des manifestations de soutien au peuple ukrainien ont eu lieu partout à travers le monde. De Berlin à Prague, en passant par Madrid et Vilnius, des centaines de milliers de personnes arborant le jaune et bleu de l’Ukraine ont défilé pour dénoncer l’invasion russe et dire leur crainte d’une extension du conflit. À Montréal, dimanche, Ils étaient plus d’un millier sur la place du Canada pour démontrer leur soutien à l’Ukraine.