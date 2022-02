La baisse des hospitalisations liées à la COVID-19 se poursuit au Québec

Le nombre des hospitalisations liées à la COVID-19 est descendu sous la barre des 1500 au Québec pour la première fois depuis le 3 janvier. La province rapporte également 14 nouveaux décès en raison du coronavirus.

Selon les données du ministère de la Santé, le nombre de patients dans les hôpitaux à cause du coronavirus est passé de 1532, la veille, à 1479 aujourd’hui. On recense 100 personnes aux soins intensifs, cinq de moins que la veille.

Depuis sept jours, le nombre des hospitalisations a chuté de 17 %.

En ce qui concerne la vaccination, 15 120 doses ont été administrées au Québec dans les 24 dernières heures.

Chez les 5 ans et plus, 91 % ont reçu au moins une dose de vaccin, 86 % ont reçu au moins deux doses et 51 % ont reçu une troisième dose.