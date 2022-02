Des paramédics bloquent les centres de distribution de la SAQ

Sans contrat de travail depuis près de deux ans, les paramédics de la CSN haussent le ton et bloquent les deux centres de distributions de la SAQ à Montréal et à Québec. Les syndiqués visent la société d’État, symbole d’importantes rentrées d’argent pour le gouvernement, pour engendrer une perturbation économique.

Dans la métropole, les manifestants se sont présentés vers 6h30 vendredi matin sur le site de la rue Tellier dans l’est de la ville pour paralyser la circulation des camions qui font le ravitaillement des succursales. Vers 7 h, ils étaient autour de 200 et d’autres manifestants étaient attendus dans les heures suivantes. Même scénario à Ste-Foy au centre de distribution de la rue Einstein, où 150 manifestants étaient sur place dès 6h30 le matin.

« On veut dire au gouvernement qu’il y a urgence de régler [les négociations], a soutenu le représentant du secteur pré-hospitalier à la FSSS-CSN, Jean Gagnon en entrevue au Devoir jeudi. On veut démontrer que le gouvernement a l’argent pour donner le coup de barre qui s’impose. »

Dans un communiqué de presse paru vendredi matin, le syndicat du pré-hospitalier indique que « cette action d’envergure en annonce d’autres à venir ».

La convention collective des 3600 paramédics est échue depuis le 31 mars 2020 et les syndiqués sont en grève depuis l’été dernier. Or, leurs actions sont peu visibles pour le public puisqu’ils sont tenus de maintenir les services essentiels. Ils continuent de répondre aux appels et d’effectuer tous les transports de patients requis, mais vont laisser celui-ci à l’entrée de l’hôpital plutôt que de l’accompagner à l’intérieur, comme c’était le cas pendant la COVID. Ils vont également compliquer les opérations de facturation et refuser de ramener un accompagnateur, forçant l’employeur à payer pour assurer son transport.

Un conciliateur a été nommé au dossier après un blitz de négociations en décembre dernier qui n’a pas permis d’en arriver à une entente entre les deux parties. Des rencontres sont prévues prochainement. Mais la CSN estime qu’il est nécessaire de mettre davantage de pression sur le gouvernement. « Les syndiqués sont à bout de souffle, ils veulent que ça débloque », explique M. Gagnon.

Le syndicat prévoit retourner devant les tribunaux prochainement pour obtenir plus de marge de manœuvre dans l’application des moyens de pression.

Revendications

Les syndiqués ont trois revendications majeures : ils veulent un rattrapage salarial, la fin des horaires de faction – qui les obligent à être disponible 24 heures sur 24 pendant sept jours en ligne – et des moyens pour s’assurer qu’ils puissent manger et terminer leurs quarts de travail aux heures prévues.

En décembre dernier, le gouvernement a proposé des augmentations de salaire de 6 % sur trois ans. Or, selon la CSN, cette offre « aurait pour effet d’accroître encore davantage le fossé de rémunération entre les paramédics et tous les autres salariés qu’ils côtoient au quotidien ».

Selon le représentant du secteur pré-hospitalier Jean Gagnon, les paramédics sont moins bien payés que les autres employés des métiers d’urgence, tel que les policiers et les pompiers, et que les professionnels de la santé comme les infirmiers. « Notre salaire est trop bas, il faut que le gouvernement le rajuste en raison de la formation que nous avons — tout le monde a un diplôme d’études collégiales — et du travail que nous faisons. Notre salaire est beaucoup moins élevé que ce qui est comparable. »

Un autre élément revendiqué par les paramédics est la fin des horaires de faction, qui a cours dans la majorité des régions. Ce type d’horaire est jugé « désuet » et nuit à la qualité de vie des employés, tant sur le plan des heures de sommeil que pour la conciliation travail famille. Comme ils répondent aux appels de leur domicile plutôt que dans l’ambulance, le syndicat estime que « cela peut ajouter jusqu’à 10 minutes au délai d’intervention des paramédics dans les régions couvertes par de tels horaires, indique le syndicat dans son communiqué de presse. Ce délai supplémentaire peut faire une différence importante lorsqu’il s’agit de sauver une vie ou de limiter les complications et préserver la qualité de vie des usagères et usagers. »

Enfin, les négociations achoppent sur la question des heures supplémentaires. « Nous avons droit à une qualité de vie même si par nature, notre travail dans les situations d’urgence exige qu’on puisse faire face aux imprévus, indique le président du Syndicat des paramédics des Laurentides et Lanaudière CSN, Patrice Girard, cité dans le communiqué de presse. Mais ça devient de plus en plus une pratique de gestion d’exiger de nous qu’on travaille au-delà des heures prévues. »