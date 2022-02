Des centaines d’Ukrainiens manifestent contre l'invasion russe à Montréal 

Environ 200 personnes ont pris part jeudi après-midi à une manifestation au centre-ville de Montréal afin d’offrir leur soutien au peuple ukrainien et de presser le gouvernement fédéral d’en faire plus pour aider l’armée ukrainienne à répliquer à l’invasion russe dans ce pays d’Europe de l’Est.

L’événement, tenu à 15h devant l’Université McGill, a été organisé à l’initiative de trois associations étudiantes ukrainiennes de Montréal. Une prière a notamment été prononcée pour le peuple ukrainien, avant que les organisatrices de l’événement entament des discours. Dans la foule, de nombreux drapeaux du pays d’Europe de l’Est étaient brandis par des manifestants, tandis que des affiches soulignaient leur appui au peuple ukrainien. Le drapeau bleu et jaune a d’ailleurs été érigé jeudi sur le site de l’hôtel de ville de Montréal.

« Ça fait huit ans déjà qu’on a la guerre dans l’est de l’Ukraine. Maintenant, ça s’étale beaucoup plus et c’est rendu près de ma ville natale, Kiev [la capitale du pays]. C’est vraiment terrible pour moi », s’inquiète Natalia Fedosieieva, rencontrée sur place jeudi. La journaliste d’origine ukrainienne, qui demeure depuis 15 ans à Montréal et dit craindre pour ses proches toujours dans ce pays d’Europe de l’Est.

À ses côtés, son amie Irina Vobkmellik fait aussi part de ses inquiétudes, au moment où les bombardements et les attaques terrestres en Ukraine ont causé des dizaines de morts au courant des dernières heures. « Ça fait vraiment peur ce qui se passe là-bas », s’alarme-t-elle avant de fondre en larmes.

Kostiantyn Iakymov demeure pour sa part depuis huit ans à Montréal dans le cadre de ses études. La plupart de ses amis et de ses proches, incluant sa mère, vivent toujours actuellement dans différentes villes d’Ukraine, son pays d’origine. « Il y a des bombes qui sont lancées. Certains de mes proches sont dans des abris en ce moment [pour se protéger des explosions], tandis que d’autres attendent que l’alarme résonne pour aller se protéger dans un abri. C’est comme un cauchemar », raconte-t-il pendant la manifestation.

Inquiet, le jeune homme presse Ottawa de fournir plus d’équipements militaires à l’Ukraine, un message que véhiculaient d’ailleurs plusieurs affiches brandies dans la foule jeudi. « On veut de l’action directe de la part des leaders mondiaux, le plus possible d’aide de la part du monde », martèle l’étudiant, qui demande à la communauté mondiale de prendre cette situation « plus sérieusement ».

Les organisatrices de l’événement ont d’ailleurs réclamé elles aussi au gouvernement du Canada d’aller au-delà des sanctions économiques contre la Russie en fournissant des systèmes de défense antiaérienne à l’Ukraine. « L’Ukraine est sous beaucoup de danger et je pense qu’on doit tous se tenir ensemble et se tenir fort. On peut juste prier à ce point-ci », a pour sa part laissé tomber la présidente de l’association étudiante ukrainienne de l’Université de Montréal, Zoya Shwec.

Une manifestation similaire est prévue dimanche à 14h à la Place du Canada afin de permettre à la communauté ukrainienne de Montréal de faire entendre ses revendications.

Mobilisation à Ottawa

Jeudi après-midi, avant la manifestation prévue en soirée devant l’ambassade de la Russie à Ottawa, un carton déposé sur le grillage du bâtiment réclamait « que quelqu’un tue Poutine, s’il vous plaît ».

Sur le trottoir, Irina Salikhova brandissait une pancarte où il était possible de lire, dans sa langue, « Les Russes contre la guerre ». « Dès que j’ai vu ce qu’il se passait, je me suis dit que je devais venir ici pour demander la paix », a raconté la femme de 30 ans, installée au Canada depuis deux ans. Elle ajoute que les Russes comme elle subissent de la « propagande » de leur gouvernement, et ne se sentait pas en sécurité de manifester contre le président Vladimir Poutine dans son pays.

Avec Boris Proulx