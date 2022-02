La communauté ukrainienne de Montréal consternée

Des membres de la communauté ukrainienne de Montréal sont sous le choc à la suite du début d’une attaque militaire russe en Ukraine, qui avait déjà fait plusieurs morts dans ce pays d’Europe de l’Est jeudi, semant l’inquiétude jusque dans la métropole québécoise, où une mobilisation s’organise.

Les frappes aériennes et terrestres russes ont fait des dizaines de morts depuis le début de cette offensive, annoncée dans la nuit de mercredi à jeudi par le président russe, Vladimir Poutine. Depuis, la Russie a notamment conquis un aéroport militaire près de Kiev, la capitale de l’Ukraine, tandis que des combats ont été déclenchés près de Tchernobyl. Des bombardements ont par ailleurs été recensés d’est en ouest dans ce pays de 44 millions d’habitants.

« [Vladimir] Poutine se préparait ; ça allait arriver. Et aujourd’hui, c’est le jour. Des soldats sont morts et c’est très triste », soupire Angel Zytynsky, qui gère depuis 36 ans le marché ukrainien Zytynsky’s Deli, dans Rosemont–La Petite-Patrie. Au beau milieu de l’appel, jeudi avant-midi, elle s’arrête un instant. Une cliente est entrée dans son commerce pour lui apporter son soutien. « Elle dit qu’elle prie pour nous », indique ensuite Mme Zytynsky, la voix enrouée par la tristesse.

« L’Ukraine est un bon pays ; c’est un bon peuple. On ne veut pas faire la guerre », poursuit la dame, qui déplore le refus du président russe de se montrer ouvert à une solution diplomatique à ce conflit. « C’est mieux de parler, mais il ne veut pas écouter », déplore Mme Zytynsky, dont certains membres de la famille sont toujours coincés en Ukraine.



Cette offensive russe, qui a été largement condamnée par l’élite politique mondiale, a entraîné le départ in extremis de milliers de résidents de ce pays d’Europe de l’Est. Cette crise a eu des échos jusque dans la région de Montréal, qui compte plus de 35 000 résidents ayant des origines ukrainiennes, selon le recensement canadien de 2016. Le Canada est d’ailleurs le troisième pays avec la plus grande population ukrainienne dans le monde, après l’Ukraine et la Russie, soit plus de 1,3 million de personnes, en 2016.

« On est très perturbés, troublés et touchés. C’est une situation terrible. J’aurais souhaité ne jamais vivre une telle situation dans ma vie. L’Ukraine est envahie par un homme fou (mad man). C’est terrible », laisse tomber en entrevue le père Ihor Kutash, de l’Église orthodoxe ukrainienne de Montréal. Lorsque joint par Le Devoir, il s’apprêtait alors à organiser une prière en soutien à son peuple.

« On n’a jamais vraiment pensé à quel point l’histoire peut se répéter et voici où nous en sommes », laisse pour sa part tomber Michael Forian-Zytynsky, huit ans après l’invasion de la Crimée par la Russie, en 2014. Lui et ses amis d’origine ukrainienne gardaient espoir depuis la reprise des tensions entre la Russie et l’Ukraine que celles-ci se résorberaient par la voie diplomatique. L’invasion militaire a ainsi eu l’effet d’un « choc », relate-t-il.

« C’est sûr que ça nous préoccupe et qu’on est triste de constater qu’en 2022, un pays peut ouvertement, aux yeux du monde, envahir un pays indépendant de façon éhontée. C’est un choc », constate également l’avocat et consul permanent de l’Ukraine à Montréal, Eugen Czolij.

Mobilisation

Dans les derniers jours, plusieurs sanctions économiques ont été mises en place à l’endroit de la Russie, notamment de la part des États-Unis, de pays européens et du Canada. Le premier ministre Justin Trudeau a d’ailleurs annoncé de nouvelles sanctions jeudi, à la suite du début des frappes contre l’Ukraine. Des armes ont aussi été envoyées en Ukraine par divers pays. L’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN) ne prévoyait toutefois pas jeudi après-midi déployer des troupes alliées pour protéger l’Ukraine de la menace russe.

« Si jamais l’Ukraine devait tomber, c’est clair que la Russie irait plus loin, donc c’est évident que c’est dans l’intérêt de l’Occident actuellement de contrer cette invasion », estime Eugen Czolij. « L’agression, elle est vicieuse et la situation va se décider maintenant. C’est le temps d’agir » en fournissant plus d’équipement militaire à ce pays, insiste-t-il.

« [L’Ukraine] a un peuple et une armée déterminée à arrêter l’invasion de la Russie et elle pourra réussir, mais ça va prendre cette mobilisation-là de l’Occident », ajoute M. Eugen Czolij

Une manifestation a d’ailleurs été organisée à 15h jeudi devant l’Université McGill à l’initiative de trois associations étudiantes ukrainiennes à Montréal. « Nous organisons ce rassemblement en tant que communauté Ukrainienne-Canadienne à Montréal pour exprimer notre indignation face aux récentes nouvelles de la continuation de l’invasion russe de l’Ukraine. Le Canada et nos alliés doivent immédiatement instaurer des sanctions strictes contre la Russie et poursuivre leur aide militaire et économique à l’Ukraine. Soutenir l’Ukraine, c’est soutenir la liberté », indique l’événement Facebook.

Une manifestation similaire aura lieu par ailleurs lieu dimanche après-midi, fort probablement au centre-ville, ont indiqué au Devoir jeudi plusieurs membres de la communauté ukrainienne de Montréal.

« C’est un mouvement de solidarité qu’on ressent non seulement dans la communauté ukrainienne de Montréal, mais un peu partout dans le monde », relève Eugen Czolij. « Ce n’est pas tellement un sentiment d’impuissance, mais plus un sentiment de mobilisation », ajoute-t-il.