Quoi surveiller aujourd’hui ?

Forum contre la violence armée

Le Forum montréalais pour la lutte contre la violence armée se déroule aujourd’hui pour une première journée de trois — les autres auront lieu en mars. Cette première journée sera l’occasion pour les organismes communautaires et de recherche de discuter et de partager leurs connaissances dans ce dossier qui a fait couler beaucoup d’encre et qui inquiète la population.

Cette démarche est menée par la Ville et le Service de police de la Ville de Montréal, et devrait impliquer les jeunes Montréalais.

Par ailleurs, le ministre fédéral de la Sécurité publique, Marco Mendicino, sera en matinée à Montréal-Nord pour annoncer le financement d’un projet visant à réduire la violence chez les jeunes du quartier.